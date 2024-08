A magyar női vízilabda-válogatott harmadik csoportmérkőzésén 17-11-re nyert Kína ellen a párizsi olimpia péntek esti mérkőzésén, sikerével pedig bejutott a negyeddöntőbe.

A csapat számára három nap szünet után folytatódott a torna, hiszen Mihók Attila és Cseh Sándor együttese az előző körben szabadnapos volt, így bőven volt ideje készülni ázsiai ellenfelére. Amelyik a hollandokat is alaposan meglepte kettejük meccsének elején, az Európa-bajnoki címvédő a hajrában tudott fordítani és nyerni. Nos, most is közel hasonló volt a forgatókönyv.

MAGYARORSZÁG–KÍNA 17–11 (3–4, 5–3, 4–2, 5–2) Magyarország: Magyari A. – Faragó 2, Keszthelyi 7, Szilágyi 3, Parkes 1, Horváth B., Vályi 2. Csere: Mahieu, Rybanska, Gurisatti, Leimeter, Garda 2. Gól emberelőnyből: 8/6, ill. 15/4. Gól kettőes emberelőnyből: –, ill. 1/1. Gól ötméteresből: 3/3, ill. –. Kipontozódott: Horváth B. (17. p.), Csang Csing (22. p.), Rybanska (25. p.), Leimeter (26. p.).

A meccs tétje a három vereséggel álló Kína ellen győzelem esetén a továbbjutás volt, illetve így marad esély arra, hogy a csoport első két helyén végezve minden valószínűség szerint a spanyolokat és az amerikaiakat elkerüli a három DFVE játékost felvonultató együttes.

Amely nagyon rosszul kezdett, az ellenfél két perc után 2-0-ra vezetett, s ugyan sikerült a szépítés, de erre megint jött két kínai gól. Szerencsére Keszthelyinek és Faragónak erre volt válasza, 3-4. A második negyed eleje megint a riválisé volt, a magyar védekezés nem állt össze, amit megint két találattal büntettek. E mellett támadásban is akadozott a gépezet, a 3-6-os eredmény után aztán összekapta magát a társaság, zsinórban három góllal sikerült felzárkózni, aztán a negyed végére Szilágyi révén a vezetést is átvenni, 8-7. A fordulás után aztán helyreállt a világ rendje, Keszthelyi vezérletével folyamatosan nőtt a különbség a záró negyedre pedig a kínaiak teljesen elkészültek erejükkel, így esélyük sem volt szorossá tenni a találkozót.

A hollandok elleni nyitómeccsen verséget szenvedett, Kínát megelőzően viszont Kanadát is felülmúlta a magyar együttes, amely a csoportkört vasárnap Ausztrália ellen zárja 14 órától. Nagyon fontos találkozó következik, a tét, hogy ne az amerikaiakkal, vagy a spanyolokkal játsszunk a negyeddöntőben.