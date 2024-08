Parkes Rebecca

Garda kapufával, az olaszok egy kiharcolt ötméteressel kezdték a harmadik játékrészt, amit be is dobtak, Magyari pedig visszatért a kapuba. Faragó is leforgácsolta a lécet, Kurucz-Gurisattit blokkolták előnyben, nem nagyon találtuk a ritmust a második félidő elején. Mi is elővettük a blokkokat, támadásban viszont továbbra sem jött össze szinte semmi, ráadásul Claudia Marletta visszaszerezte nekik a vezetést kapásszélről. Az utolsó fél percben még volt egy fórunk, de Garda nem talált kaput, 2–0-ra vitték ezt az etapot az olaszok.

Mihók Attila szövetségi kapitány

Az utolsó negyed elején is akadozott a gépezet, de az olaszok sem találták a fonalat, továbbra is rengeteg hiba jellemezte a játékot mindkét oldalon. Aztán Marletta újra beköszönt, de még mielőtt megnyugodhattak volna, Keszthelyi szabaddobásból pókhálózta ki a bal felsőt, megszakítva a majdnem 15 perces gólképtelenségünket. Bianconi viszont erre is válaszolt, másfél perccel a vége előtt Mihók Attila időt kért. Kurucz-Gurisatti azonnal kihasznált egy létszámfölényt (ezzel 1/6 lett a mérlegünk a második félidőben), majd egy olasz kontra után Garda is jól pattintott, sikerült kiegyenlíteni! Fórban támadhattak a győzelemért, Magyari azonban védett, 11–11 után ötméteresek következtek!

Garda Krisztináék öröme

Gurisatti eldöntötte