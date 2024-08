Kapusok csatája

A horvátok a spanyolokat verték ki a negyeddöntőben, amiért nem lehetünk nekik eléggé hálásak, az az eredmény persze egyben emeli a presztízsüket, annál inkább is, mert esélyt sem adtak a spanyoloknak – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

– Egy pillanatnyi esélye sem volt a spanyoloknak, de az egyenes kieséses szakaszban nagyon kicsi különbségek voltak az olimpián, összeérett a mezőny, és ez nagyon jó. Gyakorlatilag mindenki az olimpián edz – mondta el Szécsi Zoltán, aki felhozta női pólósaink meccsét is az amerikaiak ellen. A magyar és a horvát válogatott a közelmúltban többször találkozott. Európa-bajnokságon a horvátok a közelmúltban kétszer is megverték a mieinket, 2022-ben Splitben a döntőben 10-9-re, idén januárban Zágrábban az elődöntőben 11-8-ra, igaz, akkor Varga Zsolt a fiataloknak adott lehetőséget. Hogy ne csak vereségeket említsünk: a 2023-as fukuokai vb-n a csoportkörben a magyar válogatott nyert 12-10-re. Szécsi Zoltán szerint a balkezeseknél a mieink kicsivel jobbak, de a Jokovics, Harkov horvát duó is veszélyes. Kapásoldalon egyértelműen a magyarok jobbak, a center–bekk tengelyben viszont a horvátok. Sok múlik a két kapuson. Vogel Soma a világ egyik legjobbja, csakúgy, mint Marko Bijac, de Szécsi Zoltán szerint az ő formája rapszodikusabb. A két kapus alkatilag és védési stílusra is hasonlít egymásra, de persze Vogel Soma nekünk sokkal kedvesebb.

– Minden csapat teljesítménye a hiten múlik. Elsősorban saját magában és a csapattársaiban. Ez egy csap, ami egyre jobban megtölti a kádat, és bízom benne, hogy a horvátok ellen már szinte tele lesz – zárta gondolatait Szécsi Zoltán. A teljes beszélgetést ide kattintva nézhetik meg.