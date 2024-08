Dr. Magyar Zoltán, MATSZ-elnök: - Lili egy feltörekvő tehetség, nagy akaraterővel rendelkezik. Nagyon elegáns és motivált versenyző, nagy dolog, hogy tizenhét évesen ott volt az egyéni összetett fináléban élete első olimpiáján. Ráadásul csak tavaly lépett be a felnőttek világába, ehhez képest komoly gyakorlatokat mutatott be. Nekem nagyon tetszett a felemáskorlát gyakorlata, ahol 13.900 pontot kapott, nagyszerű volt.

Altorjai Sándor, MATSZ-főtitkár: - Lili teljesítménye szuper, főleg ahhoz képest, hogy a felkészülési időszakban, az utolsó három hónapban volt problémája a térdével, ez Eb-t is azért hagyta ki. A lányoknál ugye három lábszer van, úgyhogy ehhez képest jól teljesített, igaz, hogy kicsit alacsonyabb pontszámmal, mint a selejtezőben, de tisztességesen helytállt. A gerendán ugye voltak megingások, ilyenkor a zsűri ceruzája vastagon fog, ezért is maradt el a selejtezőbeli pontszámától, de például felemáskorláton kiváló volt. Nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon jó olimpiai belépő volt ez számára életes első ötkarikás versenyén. A magyar női tornának is sokat jelent ez, hogy Lili ott volt az összetett fináléban, felfigyeltek rá, aztán ott van a vb 5. helyezett Bácskay Csenge, aki most tartalék ugráson, a szintén dunaújvárosi Kovács Zsófi neve pedig régóta ismert háromszoros Európa-bajnokként, olimpikonként nemzetközi szinten, tehát van most három olyan női versenyzőnk, akik világversenyeken odatették magukat és nevet szereztek.