Dr. Szabó József a Dunaferr SE egykori elnöke, aki hosszú évekig meghatározó alakja volt a magyar sportéletnek. Vezetése alatt a Dunaferr SE számos sikert ért el, és több sportágban is nemzetközi hírnevet szerzett. Szabó József elkötelezettsége és szenvedélye a sport iránt mindig is példaértékű volt, és munkássága jelentős mértékben hozzájárult a magyar sportolók sikereihez. Az olimpiai játékok iránti rajongása és a magyar sportolók iránti bizalma most is töretlen. Megkértük, hogy pár mondatban beszéljen az olimpiáról.

- A nyári olimpia a világ legnagyobb sporteseménye, természetesen folyamatosan követni fogom az eseményeit. Nagyon drukkolok a mieinknek, akiktől sokat várok. Különösen a kajak-kenusoktól és a vívóktól. Kajak-kenuban akár öt aranyérmet is szerezhetünk. Egy-két meglepetés is mindig benne van a magyar csapatban. Azt sajnálom, hogy a csapatsportok közül sem a röplabdázók sem a labdarúgók nem képviseltetik magukat Párizsban. Külön figyelem a dunaújvárosi sportolók teljesítményét, bízom benne, hogy eredményesek lesznek. Az olimpiákon mindig jelentős a magyar sportolók teljesítménye, felnéznek ránk, ez most is így lesz. Összességében Európa közepén, sok turistával, zavarmentes, jó olimpiára számítok.