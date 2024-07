- Ha egy olyan esemény zajlik, ahol megdobban a magyar szív, azt magam is figyelemmel kísérem, ahogy időm engedi - nyilatkozta portálunknak Őze Áron, a Bartók Kamraszínház igazgatója.

Mint mondta, náluk most is folyik a színházi élet, de amikor csak lehet, nézni fogja az olimpiai közvetítéseket - az összefoglalókat, eredményeket mindenképpen.

- A Dunán van egy kenum, úgyhogy én az evezősöknek különösen drukkolok. Őszintén szólva, szerintem aratni is fognak! A labdarúgó Európa-bajnokság alatt érdemes volt követni az evezőseinket, öttusázóinkat, úszóinkat, mert hatalmas eredményeket értek el, és úgy gondolom, ezt a teljesítményt viszont fogjuk látni az olimpián is. Nyilván az aranyéremnek örül mindenki a legjobban, de szerintem már maga az olimpián való részvétel is olyan, mint egy főnyeremény- tette hozzá Őze Áron.

Azt is hangsúlyozta, nagyon fontos lenne az, ha az idei ötkarikás játékok alatt elhallgatnának a fegyverek a világban. Ezt kezdtük elfelejteni, pedig az olimpia szellemiségéhez tartozott mindig is, kikötés volt, hogy legalább ez idő alatt béke legyen a nagyvilágban.