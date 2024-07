Előttünk Kína és Hollandia mérkőzött egymással, s bizony az ázsiaiak alaposan meglepték a magyarokat a nyitó fordulóban legyőző Európa-bajnokot, valósággal állva hagyták őket, nyolc perc után 4–1-re, a félidőben 8-5-re vezettek. A fordulás után aztán magasabb fordulatra kapcsoltak Laura Aartsék, s végül 15-11-re nyertek.

A másik csoportban viszont óriási meglepetések születtek, a házigazda franciák 9-8-ra nyertek a világbajnoki harmadik Olaszország ellen, míg a sportági egyeduralkodó és olimpiai címvédő Egyesült Államok 13-11-re kikapott Spanyolországtól.

A magyar csapat, soraiban három DFVE játékossal - Garda Krisztina, Horváth Brigitta, Mahieu Geraldine - , miután a nyitányon kikapott, így a hétfő esti találkozón mindenképpen meg kellett szerezni a győzelmet. A két fél a felkészülés során együtt edzett Magyarországon, a programot pedig egy nyilvános edzőmeccsel és magabiztos győzelemmel zárták Garda Krisztináék. Majd a görögországi Tetisz Kupán 11-6-ra nyertek ellenük. Kanada egyébként beugró a játékokon, miután Dél-Afrika távol maradt, ők kapták meg az indulási jogot.

Magyarország - Kanada 12-7 (4-1, 3-3, 1-1, 4-2) Magyarország: Magyari - Vályi 2, Gurisatti 3, Parkes 2, Faragó, Garda 1, Horváth. Csere: Szilágyi 1, Keszthelyi 3, Mahieu, Rybanska, Leimeter. Kanada: Gaudreault - Crevier 1, Wright 2, McKelvey 2, Paul 2, la Roche, Lemay-Lavoie. Csere: Lekness, McDowell, Browne, Vulpisi, Mimides.

Az első negyed úgy alakult, ahogyan mindenki elképzelte, Parkes duplája után Keszthelyi is beköszönt, erre jött az első kanadai gól, de Keszthelyi ismét visszaállította a háromgólos előnyt - ebben az etapban nem igazán ment az emberelőnyök kihasználása, viszont remekül működött a kapusteljesítmény és a védekezés. Ami kicsit fellazult a másodikban, hiszen háromszor is mattolták Magyarit a tengerentúliak, szerencsére Gurisatti duplája és Vályi gólja révén maradt a különbség a felek között a térfélcserére.

Mahieu küzd centerben

Fotó: MTI/Kovács Tamás

A harmadik negyedben kicsit felborult a pálya, fel és le úsztak a csapatok, eredmény nélkül és rengeteg hibával.

Az addig szervezett játékunk pontatlanná vált, mondjuk az is hozzátartozik a tényekhez, hogy a csapat ellen már a kilencedik kontrát fújták a bírók, a nagy úszóversenyben fogyott az energia is mindkét oldalon, mert nem volt megszakítás. Aztán Mahieu centerben úgy nézett ki, kiállítást harcol ki, de megint támadó szabalytálanságot ítélt ellene a görög játékvezető. Bezzeg a túloldalon Leimeter lekésett emberéről, amiért büntetőt kaptak a kanadaiak, amit kihasználtak - tehát az "őrületből" ők jöttek ki jobban, 7-5. Aztán az utolsó fél percben mi kaptunk egy fórt, de Leimeter lövését a kapus szögletre védte. Így maradt nálunk a labda, végül a támadóidő lejárta előtt Garda minden mindegy alapon kapura ejtett, amibe Keszthelyi éppen belenyúlt, így lett gól. A dudaszó előtt Magyari még egy nagy bravúrt mutatott be, így háromgólos fórral vártuk az utolsó nyolc percet.