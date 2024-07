Fucsovics: nagy élmény és megtiszteltetés volt Nadal ellen játszani A 32 éves nyíregyházi játékos a „három nagy” közül Roger Federerrel és Novak Djokoviccsal is többször összecsapott, de a 38 éves salakkirállyal éppen az ötkarikás játékokon találkoztak először. „Talán Isten adta ezt a lehetőséget nekem, hogy Nadal ellen is megmérethettem magam, így most már tényleg kipipálhattam a legjobb hármat” – mondta az M4 Sportnak Fucsovics. „Az tény, hogy nagy élmény és megtiszteltetés volt Nadal ellen játszani, de mint látszódott, a végsőkig küzdöttem. Az elején nagyon lassan kezdtem és ő nagyon jól játszott. Én az elmúlt két napban nem is nagyon tudtam edzeni, ma ütöttem először, úgyhogy nem volt könnyű felvenni a ritmust. A második szettben sokkal felszabadultabb voltam, kezdtem belejönni a játékba, összességében pedig egy jó meccs volt” – értékelt Fucsovics, majd azt is megjegyezte, ha a döntő szettben kihasználja három bréklabdája egyikét, és ellép 4:1-re, akkor talán másképp alakult volna a mérkőzés, de így is mindent beleadott. Fucsovics Márton szettet nyert Rafael Nadal ellen

Fotó: Miguel MEDINA / Forrás: AFP Nadal - akire a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic vár a 32 között - elmondta: nagyon tisztelte Fucsovicsot, keményen beleállt a meccsbe, és ennek köszönhetően jól kezdett. „Amikor kicsit elveszítettem a ritmust, az intenzitást, és a játékom színvonala romlott, akkor kezdett el ellenfelem jól játszani, és nyomást helyezett rám. Jól meccset játszottunk, szorosat” – értékelt a spanyol klasszis, aki hozzátette: megtiszteltetés, hogy Párizsban a hazáját is képviselheti.