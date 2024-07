Ami a nemzetközi mezőnyt illeti, a szó szoros értelmében is kiemelkedik a többiek közül a hazai kedvenc Teddy Riner. A nehézsúlyú óriás lehet a sportág első négyszeres olimpiai bajnoka, továbbá 35 évesen a legidősebb aranyérmes is. Honfitársa, a 63 kilós Clarisse Agbegnenou – aki Tokióban egyéniben és csapatban is diadalmaskodott – lehet a futó Marie-Jose Perec és a kerékpáros Felicia Ballanger után a nőknél a franciák harmadik háromszoros bajnoka.

A sportág őshazája, Japán bevallottan újabb tarolásra készül, miután versenyzői 2021-ben odahaza kilenc aranyat gyűjtöttek a lehetséges 16-ból, és a szigetország összesítésben 48 ötkarikás diadalnál tart dzsúdóban.

Ennél többet egy-egy sportágon belül csak az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Ausztrália és Nagy-Britannia szerzett.

Pekli Mária a rekorder a női cselgáncsozók között Pekli Mária azon öt női cselgáncsozók közé tartozik, akik öt olimpián vettek részt. A cselgáncs számokban:

96 – érmet, ebből 48 aranyat, nyert Japán az olimpiákon, ezzel magasan a legeredményesebb nemzet

16 – éves a legfiatalabb olimpiai bajnok, az észak-koreai Kje Szun Huj, aki 16 éves és 359 napos volt, amikor győzött 48 kilogrammban Atlantában

6 – ország szerezte meg az első olimpiai érmét dzsúdóban: Grúzia, Izrael, Koszovó, Kirgizisztán, Üzbegisztán és Tádzsikisztán

5 – női cselgáncsozó vett részt rekordot jelentő öt olimpián, köztök Pekli Mária, aki a magyar mellett ausztrál színekben is indult

3 – aranyat nyert a japán Nomura Tadahiro és a francia Teddy Riner

3 – cselgáncsozó nyert több súlycsoportban: a lengyel Waldemar Legien, a holland Wim Ruska és a cseh Lukas Krpalek

Áldatlan állapotok a párizsi olimpia cselgáncstermében

Por, kosz és káosz. Ez jellemzi Párizsban a Champ-de-Mars Aréna környékét. Ebben a csarnokban kezdődnek meg szombaton az olimpia judoversenyei. Ez a sportág Franciaországban roppant népszerű. Az egyetemes cselgáncssport egyik legnagyobb alakja, a francia Teddy Riner a szupernehézsúlyban tör újabb aranyéremre – írja az Origo.

Egy nappal a cselgáncsküzdelmek előtt így néz ki a helyszín Párizsban

Fotó: AFP

Gondolnánk tehát, hogy a dzsúdó errefelé óriási becsben van tartva. Ez tévedés. A csarnok mellett zajló építési munkálatok még mindig tartanak. Csütörtökön éppen az volt a probléma, hogy a feltámadó szél az építési port befújta a tatamira. Ha nem az olimpiáról lenne szó, röhögni lehetne ezen a híren, így csak sírni lehet, de azt nagyon.