Trenka János ezzel arra is utalt, hogy az áprilisi eszéki világkupán pont a verseny előtt sérült meg edzésen, és haza kellett jönnie. Utána nem terhelhette a lábát, addig felemáskorláton tudtak fejlődni. Ez be is jött, hiszen eddigi legjobbját másfél ponttal javította meg.

– Egy év alatt ennyit tudott javulni ezen a szeren, ha ezt a tendenciát tudja tartani a vb-re, akkor az már 55 körüli összpontszám is lehet, ami újabb komoly lépés jelent. Mindezt úgy, hogy az ugrásán könnyítettünk a sérült lába miatt, biztonsági leérkezés volt a lényeg, mindenhol.

Talajon viszont kellett egy új gyakorlatot csinálni, világszintű, nagy elemeket építettünk be az első sorba.

- Ez a gyakorlat nemzeztközi szinten is megállja a helyét, a pontosság viszont kicsit kevés volt. Amikor megkapta a talaj pontszámát, többre számítottam, én 13 fölé tettem volna, de utána kell járni, mit nem fogadtak el a bírók. Akkor már közel negyven pontnál járt, a számítások alapján a 13 pontot tudta hozni ugrásban, ekkor már biztonsági gyakorlatra törekedtünk, mert tudtuk, akkor megvan a döntő.

Fotó: MOB/Szalmás Péter

Egyébként Lilit egyáltalán nem kellett nyugtatni, látni lehetett a tudatosságot rajta, a koncentráltságot. Összességében jöhet egy teher nélküli finálé

– fogalmazott lapunknak.

Trenka János napok óta négy, öt órákat alszik, de még jól bírja. A selejtező után hétfőn hajnali egykor kerültek ágyba, de még nem tudott aludni. Már csak azért sem, mert rengeteg gratuláló üzenetre kellett válaszolnia.

A szakember a döntőről azt mondta, persze, jó lenne pontszerzőnek bejönni, ami elképesztő nagy bravúr lenne, de arra nincsen még készen Lili, viszont előre mutató a teljesítménye.

Nem akarok találgatni helyezés szempontjából, mert nem láttam az élmezőnyt, illetve, hogy ki van mögöttünk, lehet valaki rontott, azért került oda. A döntőnek kell örülni, főleg egy össszetettnek.

- Los Angelesben majd már merészebb céljaink lehetnek. Hétfőn pihenünk, kedden elkezdjük a munkát, majd csütörtökön jöhet a verseny.