- Nagyon várom az olimpiát, és természetesen amikor csak tudom, nyomon követem a közvetítéseket- fogalmazta portálunknak dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

- Én már most büszke vagyok valamennyi magyar versenyzőre, hiszen hosszú évek kemény munkájával, szorgalommal és kitartással juthattak el idáig. Nagyon szurkolok nekik, hogy az egész világ előtt bizonyíthassák, mennyire tehetségesek és elszántak. Úgy gondolom, ebben a "számban" a dunaújvárosi olimpikonjaink már most győztesek! Mindezek tükrében nem latolgatom az esélyeket, csak azt kívánom, hogy minden versenyzőnknek úgy sikerüljön az olimpiai szereplése, olyan teljesítményt nyújtsanak, amellyel maguk is elégedetten, jó szívvel zárhatják majd az ötkarikás játékokat- nyilatkozta a képviselő.