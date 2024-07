Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora a hagyományos sikersportágainkban nagyon jó eredményeket vár az idei olimpiáról, például a vízilabda, a lövészet, a kajak-kenu területéről.

- Ez utóbbinál dunaújvárosi versenyzőnek, Hajdu Jonatánnak is szurkolhatunk. A női vízilabda mindig is a szívügyünk volt és lesz is, és nyilván a saját játékosainkért különösen szorítunk (az egyetem stratégiai partnere a dunaújvárosi klub- a szerk.). Ott van Párizsban még két helyi tornászunk is: Czifra Lili a kollégánk, Czifra Sándor lánya, így duplán is szorítunk neki, de ugyanúgy Kovács Zsófinak is- emelte ki a rektor. Hozzátette, nagyon szereti nézni az olimpiai közvetítéseket, és bár most még zajlani fog a pótfelvételi eljárás, de lesz ideje leülni a fiaival a tévé elé, hogy együtt drukkoljanak a magyaroknak.