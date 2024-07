– Ami az olimpiai falut illeti, még nincs telt ház, de már így is elképesztő a forgatag, láttuk Rafael Nadalt, vagy éppen Simone Biles amerikai tornászt is – mondta el a magyar csapat edzője, aki szerint a hírhedt kartonágyak nem olyan kényelmetlenek, mint ahogy riogatták őket velük. A Klujber Katrin szobájában készült képről az is kiderül, milyen üzenettel várják a házigazdák a sportolókat. Álmodj a holnapi hőstetteidről – ez olvasható az ágy fölött franciául. Természetesen ott van a többiekkel Győri-Lukács Viktória is, aki a Németország elleni utolsó felkészülési mérkőzést kisebb izomhúzódás miatt biztonságból kihagyta.

Tizenkét évvel ezelőtt egyszer egy interjúban megkérdezték, mit szeretnék elérni edzőként? Azt válaszoltam, hogy olimpiát szeretnék nyerni! Az itt versenyző csapatok közül természetesen csak egy nyeri meg az olimpiát, de mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük a céljainkat, élvezzük a játékot és minél nagyobb sikert szerezzünk Magyarországnak és magunknak

– árulta el Golovin Vlagyimir.

Új dimenziókban a válogatott

Négy ki-ki meccs vár Magyarországra a franciák elleni bemutatkozást követően. Mindkét csoportból az első négy helyezett jut tovább a legjobb nyolc közé. Szerencsére a magyar csapat tavaly decemberben a világbajnokság középdöntőjében a Horvátország elleni mérkőzésen új dimenzióba lépett. A 45. percben még hat, az 55. percben négy góllal vezettek a horvátok, de Klujber Katrinék nagy bravúrral fordítottak, és győzelmükkel megszerezték az olimpiai selejtezőtornán való indulás jogát. Már a horvátok elleni hajrában látszott, hogy a játékosoknak jobb az erőnlétük, mint korábban, fizikálisan jobban bírják a hajrát. A debreceni kvalifikációs tornán Nagy-Britannia után Svédországot és Japánt is stabil játékkal győzték le. A felkészülés során Szlovénia ellen Roglán 31–21-re, Győrben 28–27-re nyertek, Németországtól pedig Stuttgartban 30–29-re kikaptak. A kapusteljesítmény sokkal stabilabb a korábbiaknál, a hatékonyabb védekezésnek köszönhetően Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga is többet tud segíteni a csapatnak. A hazaiak legfőbb erénye a védekezés, amelynek a győri Estelle Nze Minko az egyik vezére. Minden posztra két klasszisuk is van, de a magyar együttes megpróbál felkészülni minden eshetőségre.

– A németek elleni gyakorlás több szempontból is hasznos volt, hiszen például a lerohanást a franciákkal összehasonlítva nagyon hasonlóan játsszák, utóbbi csapatnak a támadójátéka viszont kicsit változott az utóbbi időben, erre is készülnünk kell

– nyilatkozta a szövetségi kapitány az első párizsi edzés után. Csütörtök este minden kiderül.