Több mint száz trófea mindössze kettő ellen – így is megközelíthetjük a ma esti Szuperkupa-mérkőzést. A Real Madrid csak a 36 spanyol bajnoki címével, 20 spanyol kupa- elsőségével és a 15 Bajnokok Ligája (BEK)-győzelemmel is kiemelkedik a kontinens mezőnyéből, a spanyolok eddig ötször emelhették a magasba az UEFA Szuperkupáját is. Emellett az Atalanta dicsőséglistája az Euroliga idei elhódításával, valamint egy 1963-as olasz kupagyőzelemmel sokkal szerényebb képet mutat – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Az Atalanta edzése a Szuperkupa-mérkőzés előtt Varsóban

Forrás: AFP

Nagy meccsre készül az Atalanta

Gian Piero Gasperini, a bergamói csapat vezetőedzője hosszasan beszélt arról, hogy számukra mit jelentett a májusi siker, és mit az, hogy a Real Madriddal találkoznak – derült ki a Magyar Nemzet oldaláról.

Az Atalanta történetében rengeteget jelentett az Euroliga megnyerése. Számomra is, hiszen ez az első európai trófea, amit megnyertem. Győzni, különösen Európában, olyasmi, amit az Atalanta még sosem tudott megtenni a története során, de ugyanez igaz legtöbbünkre a klubnál. És ahogy tettük, azt sosem fogják elfelejteni. Az egész idény során jók voltunk, sok meccset nyertünk meg sorozatban, a Serie A-ban is. Most a világ legeredményesebb klubja ellen lépünk pályára, az ellen a csapat ellen, amely a világon a legtöbb címet nyerte

– kezdte mondandóját az olasz edző.

Az, hogy egy ilyen fontos klub ellen játszhatunk egy ilyen döntőben, a közelmúltig elképzelhetetlennek tűnt. Ez hatalmas büszkeség nekünk. Itt akarunk lenni, ki akarunk menni a pályára, nagyszerű teljesítményt akarunk nyújtani és meg akarjuk állni a helyünket egy történelmileg erősebb klub ellen. Ez egész Bergamo, az összes szurkoló számára egy rendkívül inspiráló pillanat. Nincs kétség afelől, hogy ez egy csúcspont, talán az Atalanta történetének csúcspontja

– nyilatkozta Gasperini.