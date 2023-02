Bemutatta idei versenyautóját a Forma–1-es Mercedes istálló, a W14 kódjelzésű gép a 2020-as és a 2021-es szezonhoz hasonlóan újra fekete színben pompázik.

Tavaly, sorozatban nyolc megnyert konstruktőri vb-cím után a Mercedes kikapott a Red Bulltól, amely február elején New Yorkban tartotta meg idei prezentációját, de csak a 2023-as festést mutatta be, a valódi versenyautót nem. Abból az alkalomból jelentették be azt is, hogy a Ford 2026-tól visszatér majd a Forma-1-be, és a Red Bull motorszállítója lesz.

Forrás: MERCEDES/AFP

A Mercedes szerdai bemutatóján a csapatfőnök Toto Wolff kijelentette:

az autó „jól néz ki”, és hogy a mostani idényben minden ezredmásodpercért meg fognak harcolni, valamint mindent megtesznek azért, hogy újra a csúcsra érjenek.

A Mercedes autóit a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, valamint honfitársa, a 25. születésnapját éppen szerdán ünneplő George Russell vezeti majd, a tartalékversenyzői posztot pedig Mick Schumacher, a legendás, szintén hétszeres vb-győztes Michael Schumacher fia tölti be.

Mindig hiszek abban, hogy sokkal jobb lehetek

– jelentette ki a 38 éves Hamilton, akinek a 2021-es évben nem sikerült megnyernie nyolcadik vb-címét, miután Verstappen az utolsó futam utolsó körében megelőzte és ezzel elhódította a trófeát.

A holland versenyző tavaly nagy fölénnyel védte meg a címét, Hamiltonnak és a Mercedesnek beleszólása sem volt az idény alakulásába, a Red Bull fő riválisa ugyanis 2022-ben a Ferrari volt.