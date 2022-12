Halálának hírét ügynöke, Joe Fraga megerősítette.

Kely Nascimento, Pelé lánya Instagram-oldalán rövid bejegyzésben közölte, hogy édesapja - az évek óta különböző betegségekkel küzdő Edson Arantes do Nascimento - elhunyt.

"Végtelenül szeretünk, nyugodj békében!"

- írta.

Pelé legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett, ami más labdarúgónak még nem sikerült.

Orbán Viktor: viszlát, legenda!

Pelétől a kormányfő közös képpel búcsúzott a Facebook-oldalán. A fotó mellé portugálul azt írta: "Adeus Lenda!", vagyis "Viszlát, Legenda!"

Már 15 évesen a felnőttekkel játszott

Pelé szegény családban nőtt fel, édesapja, Dondinho ígéretes középcsatárként indult, de egy sérülés miatt korán abba kellett hagynia a játékot. Felesége a bizonytalan jövőkép miatt nem támogatta, hogy fiuk is futballista legyen, de a helyi Bauru AC-ben nevelkedett gyermek tehetségesnek és rendkívül elhivatottnak bizonyult. Ennek megfelelően a Santoshoz került, amelyben

15 évesen már a felnőtteknél is bemutatkozhatott a közepes termetű, de kiváló fizikummal rendelkező, rendkívül technikás és páratlan gólérzékenységgel bíró csatár.

A Santosban a mai élvonalbeli bajnokságnak megfelelő országos bajnokságot hatszor, az állami bajnokságot pedig tíz alkalommal nyerte meg, csapatával 1962-ben és 1963-ban is diadalmaskodott a Libertadores Kupában, valamint megnyerte az Interkontinentális Kupát, ami a mai klub-vb elődje volt. Pályafutása lezárásaként bajnoki címet nyert a New York Cosmosszal is, amelyben olyan klasszissal szerepelt együtt, mint a nyugatnémetek sztárja, Franz Beckenbauer.

Pelé 16 évesen mutatkozott be a válogatottban, majd egy évvel később a svédországi világbajnokságon tagja volt annak a brazil csapatnak, amely története első vb-aranyérmét szerezte.

A dél-amerikai csapat négy évvel később, Chilében megvédte címét, bár ahhoz Pelé keveset tett hozzá, mivel a második mérkőzésen megsérült. A sikertelen 1966-os vb-n a brazil válogatott a csoportkör után búcsúzott, a magyaroktól elszenvedett 3-1-es vereség alkalmával Pelé nem lépett pályára.

A gólok felét neki köszönhette a csapat

Az 1970-es mexikói vb előtt már azon is elgondolkodott, hogy lemondja a szereplést a válogatottban, de sikerült meggyőzni őt a folytatásról, és sok szakértő szerint minden idők legjobb brazil válogatottjával harmadszor is a csúcsra ért. Pelé a brazil gólok 53 százalékából közvetlenül vette ki a részét - négy gól szerzett és hat gólpasszt adott -, majd megválasztották a torna legjobb játékosának. Pelé végérvényesen sportági legendává vált, a döntőben az őrzésével megbízott olasz védőnek, Tarcisio Burgnichnak a mondása lett legendássá: "a meccs előtt azt mondtam magamnak, ő is csak bőrből és csontból van, mint mindenki más - de tévedtem".

Utolsó mérkőzését 1971 júliusában a jugoszlávok ellen játszotta Rio de Janeiróban.

Pelé 92 alkalommal lépett pályára a brazil válogatottban, ezeken 77-szer volt eredményes, ami a mai napig rekord hazájában.

Neymar a katari vb-n érte utol a legendás elődöt, bár neki a 77 gólhoz 124 mérkőzésre volt szüksége. Pelének 67 győzelme, 14 döntetlenje és 11 veresége van, és a brazil csapat soha nem kapott ki, amikor ő és másik sztárjuk, Garrincha együtt a pályán volt.

Teljes pályafutását tekintve 1363 mérkőzésén 1281 (más számítások szerint 1284) alkalommal volt eredményes. Ezredik gólját 1969. november 19-én a nagy brazil rivális Vasco da Gama ellen, 80 ezer néző előtt szerezte a Maracana stadionban. Pelé a mérkőzésen sokszor állt közel a gólszerzéshez, de a második félidőig sikertelenül próbálkozott. Akkor azonban büntetőt érően buktatták, és a csapatkapitány Carlos Alberto úgy döntött, hogy tizenegyest a sértett végezze el, ne a rúgást elvállaló balhátvéd, Rildo. Pelé a labdát a sarokba vágta, mire újságírók, riporterek és fotósok özönlöttek a pályára, néhány szerencsés szurkoló társaságában. Pelé az ő vállukon jutott vissza a kezdőkörbe, ahol csapattársai sorfalat alkotva vártak rá, majd a gólszerző tiszteletkört futott, a publikum pedig felállva tapsolt.

Visszavonulása után is aktív maradt

Visszavonulását követően az UNESCO 1994-ben kinevezte őt jószolgálati nagykövetévé, míg 1995-től 1998-ig Brazília sportminisztere volt. II. Erzsébet brit királynőtől tiszteletbeli lovagi címet kapott a Buckingham-palotában 1997-ben. Peléről számos önéletrajzi kiadvány jelent meg, zenei darabokat komponált, egyebek mellett a saját nevét viselő, 1977-es film zenéjét. Szerepelt tévés darabokban, dokumentum-, valamint mozifilmekben. Így például a részben Magyarországon forgatott Menekülés a győzelembe című alkotásban, amelyben olyan sportági klasszisokkal állt a kamera elé, mint az angolok és az argentinok világbajnoka, Bobby Moore, illetve Osvaldo Ardiles, továbbá olyan világhírű színészekkel, mint Sir Michael Caine, Max von Sydow és Sylvester Stallone.

Pelé háromszor nősült, emellett több viszonya is volt, heten mondják magukat a gyermekének, ezek egyikét azonban nem vállalta fel.

Pelé 2012-ben csípőműtéten esett át, 2017 decemberében tolószékben ülve jelent meg a 2018-as, oroszországi vb sorsolásán, egy hónappal később pedig kórházba kellett szállítani, mert a kimerültségtől összeesett. A klasszist ezt követően többször is műteni kellett, 2019-ben veseköve, 2021 szeptemberében pedig vastagbéldaganata miatt. Utóbbit követően kemoterápiás kezelést kapott, 2022 novemberében, a katari vb ideje alatt ismét kórházba került, két lánya és unokája tájékoztatása alapján egy koronavírus-fertőzés után légúti betegségben szenvedett. Az elmúlt napokban állapota egyre rosszabbra fordult.

Pelét a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) az évszázad sportolójává választotta, míg a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) neki ítélte az évszázad futballistája elismerést, illetve 2014-ben a sportág nemzetközi szövetsége (FIFA) tiszteletbeli aranylabdásnak nyilvánította, amit aktív játékos korában brazilként még nem kaphatott meg.