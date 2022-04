Számos szakmai díjat elnyert magyar színházi előadás, Örkény Egypercesein alapuló szlovák darab, Petőfi Sándor alakját is megidéző cseh produkció és Shakespeare Titus Andronicus című drámájának kortárs lengyel feldolgozása lesznek a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fő színházi programjai – tájékoztattak a szervezők.

A fesztivált a Nemzeti Színház Fodrásznő című előadása nyitja. A kortárs orosz színházi élet egyik emblematikus figurája, Viktor Rizsakov rendezte darab a boldogság után vágyódó nő sorsának egyetemes problémáit fogalmazza meg. A derűbe, szeretetbe csomagolt fájdalom az emberi vágyak és a rideg valóság között feszülő ellentmondást emeli költői szintű látomássá Szűcs Nelli felejthetetlen alakításával.



Másnap a nyitrai Andreja Bagara Színház Örkény István Egyperces novelláin alapuló A remény hal meg utoljára című előadása lesz látható Peter Oszlík rendezésében. A groteszk humorral átitatott darabot 2021-ben mutatták be az azt megelőző időszak eseményeire reagálva. Válságos időkben, amikor könnyű elveszíteni a reményt és az örömet, Örkény abszurd világán keresztül próbálják átadni az üzenetet: minden nehéz helyzetet érdemes egy másik szemszögből, humorral és könnyedén szemlélni. A főszereplő, Ibolya asszony útja a régmúlt világának szembesítése a jelenünk abszurditásával.

Jelenet az Andreja Bagara Színház előadásából. Forrás: VéNégy Fesztivál

A cseh Moravské Divadlo Olomouc Színház egy még most készülő gálaprodukciót hoz június 25-én a nagymarosi Duna-partra. A Modern Ballett Gala különlegessége, hogy a költő születésének 200. évfordulója alkalmából Petőfi Sándor alakját is megidézi.

A zárónapon mutatják be a lengyel Song of the Goat Theater William Shakespeare egyik legvéresebb és legerőszakosabb tragédiája, a Titus Andronicus által inspirált Andronicus-Synecdoche című előadását.

A performance-szerű feldolgozás a szereplők egyéni élményein keresztül reflektál olyan univerzális kérdésekre, mint a bosszúból fakadó kegyetlenség vagy a moralitás különböző problémái. A művészek a rossz kezdetét kutatják az emberben, azokat a sebeket keresik, amelyekből a bosszú és az erőszak születik.

Új színházi helyszínként debütál az ÁRTÉR, ahol két kortárs magyar produkciót nézhetnek meg a fesztiválozók.

Mi történik a falu legnagyobb vagányával, ha elmúlt már harminc és még mindig nem állapodott meg? Lehet-e olyan családban élni, ahol tisztelet, vagyon, következetesség, szorgalom adott, de apa és anya valójában idegenek egymásnak? Ilyen kérdésekre keresi a választ az Oberon Társulat Bündeltanz című produkciója, mely a magyarországi németek elűzésével foglalkozik. Míg a Ludwig Trupp társulat A falu rossza című abszurd humorral átitatott előadása egy reményvesztett szerelmes, Gödör Sándor történetén keresztül a vidéki magyarság életébe enged betekintést.

Igazi különlegességnek ígérkezik a lengyel társulat VR-technikán alapuló színházi attrakciója, emellett mindennap utcaszínházi produkciók fogják színesíteni a programokat magyar és V4-országokból érkező társulatokkal.

A zene és színházi élményeken túl tűzzsonglőrök, gólyalábasok és számos varázslat vár a VéNégy Fesztivál látogatóira.

A fesztivál szervezőinek célja, hogy minél többen részt vegyenek a színházi programokon, ezért a színházjegyet váltó nézőket az előadás megtekintése után megajándékozzák egy aznapra szóló fesztiválbelépővel. Idén többek között a Morcheeba, a Tankcsapda, a Halott Pénz, az Irie Maffia, a Vad Fruttik, a hiperkarma koncertjeire is bulizhatunk a VéNégy Fesztiválon.

A fesztivál részletes programjáról a honlapon lehet tájékozódni, és érdemes követni a Facebook-oldalt is.

Borítóképünkön jelenet a Song of hhe Goat Theater előadásából/ Forrás: VéNégy Fesztivál