A csütörtöki New York-i aukción magas áron talált gazdára Van Gogh két olajképe is. Az 1889-ben készült Cabanes de bois parmi les oliviers et cypres (Fakunyhók az olajfák és ciprusok közt) 71,35 millió dollárért kelt el alig öt percig tartó heves licit után, a mindössze ötmillió dollárra becsült, Jeune homme au bleuet (Fiatal férfi búzavirággal) című festmény árát pedig 47 millió dollárra tornászták fel a licitálók.