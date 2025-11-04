2 órája
Tragédia a Himalájában: lavina temetett maga alá egy alaptábort
Lavina zúdult egy hegymászó-alaptáborra a Himalájában, a nepáli Rolwaling-völgyben, és hét ember halálát okozta – közölték a nepáli hatóságok.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A lavina a Yalung Ri csúcs alatti, 4900 méter magasan fekvő tábort temette maga alá.
A Kathmandu Post értesülései szerint az áldozatok között öt külföldi hegymászó – három amerikai, egy kanadai és egy olasz –, valamint két nepáli hegyi vezető van. További öt ember megsérült, négyet pedig eltűntként tartanak számon
– közölte a rendőrség.
Mentőhelikopter a rossz idő miatt nem tudott ott leszállni, ezért a mentők gyalog próbálnak eljutni a helyszínre. Néhány napja heves havazás és hóviharok sújtják a térséget, így több útvonalon is veszélyessé vált a mászás.
Az 5600 méter magas Yalung Ri viszonylag „könnyen elérhető” csúcsnak számít, így a kezdő hegymászók körében is népszerűnek számít.
Nepál egy másik részén, a Panbari-hegyen a hatóságok másik két olasz hegymászót keresnek, akikkel szombat óta nincs kapcsolat.
Nepálban található a világ 14 legmagasabb hegycsúcsa közül 8, köztük a Mount Everest. Bár a tavasz számít a legkedvezőbb mászószezonnak, a kisebb csúcsokat sok külföldi az őszi hónapokban próbálja meghódítani.
