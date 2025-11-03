56 perce
Ismét erős földrengés rázta meg Észak-Afganisztánt
A hétfő hajnali, 6,3-as erősségű földrengésnek már legalább húsz halálos áldozata van a Közép- és Dél-Ázsia határán fekvő országban.
Sérültet szállítanak kórházba az afganisztáni földrengés után
Forrás: AFP
Fotó: Atif Aryan
Tovább emelkedett, a korábbi nyolcról már legalább húszra nött az afganisztáni, 6,3-as erősségű földrengés halálos áldozatainak száma, amely hétfő hajnalban rázta meg a Közép- és Dél-Ázsia határán fekvő ország északi részét, két hónappal a közelmúlt legsúlyosabb földrengése után.
A rengés epicentruma Mazar-i-Sharif közelében, Balh tartományban volt, a földmozgás 28 kilométer mélységben történt – jelentette az USGS amerikai földtani szolgálat. A szervezet narancs riasztást adott ki, „jelentős áldozatok és széles körű károk” lehetőségére figyelmeztetve.
Mintegy 320 honfitársunk megsérült és több mint húszan meghaltak Samangan és Balh tartományban
– közölte Sarafat Zaman, az egészségügyi minisztérium szóvivője, hozzátéve, hogy ez ideiglenes becslés.
A Samangan tartományi egészségügyi hatóság szóvivője, Szamim Dzsojanda közölte, hogy az áldozatokat és sérülteket kórházakba szállították, a helyi egészségügyi intézmények zsúfoltak. A földrengés részben megrongálta a város híres kék mecsetjét is – erősítette meg Hadzsi Zaid, Balh tartomány szóvivője.
A földrengést a több száz kilométerre fekvő Kabulban is érezni lehetett; helyszíni tudósítások szerint sokan rémülten rohantak az utcára.
Az afgán hatóságok figyelmeztettek, hogy az áldozatok száma a mentési munkálatok előrehaladtával még emelkedhet, mivel a kommunikáció több hegyvidéki térségben megszakadt.
Afganisztánt az utóbbi években többször is súlyos földrengések sújtották. Augusztusban több mint kétezer ember halt meg egy 6-os erősségű keleti rengésben, míg 2023-ban Herat térségében mintegy 1500 halálos áldozatot követelt egy földrengéssorozat. A Hindukus-hegység térsége két nagy aktív törésvonal találkozásánál fekszik, ami miatt az ország különösen földrengésveszélyes.
