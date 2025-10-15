október 15., szerda

Krimi

33 perce

Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben

Címkék#tragédia#Magas-Tátrában#szelfikészítés

A fiatal nő a barátja szeme láttára zuhant a mélybe.

Szelfizés okozott szörnyű tragédiát a hegyekben

A fiatal nő a Magas-Tártában túrázott (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Meghalt egy fiatal nő a Magas-Tátrában, aki szelfikészítés közben zuhant le a magasból – írja a Paraméterre hivatkozva a Magyar Nemzet.

Miközben tett néhány lépést hátrafelé, elvesztette az egyensúlyát, és a háromszáz méteres szakadékba zuhant. 

 Ezt a barátja végignézte – közölte Peter Diča, a tátrai hegyi mentőszolgálat parancsnoka. Az eset a Kis-Viszóka-csúcsnál (Východná Vysoká) történt.

A tragédia nem egyedi, korábban a Magyar Nemzet is beszámolt egy szelfizés közben történt halálos balesetről – a cikket ide kattintva olvashatja el. 

 

