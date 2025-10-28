október 28., kedd

Nyolc magyar áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Címkék#Kenya#turista#légikatasztrófa

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó tizenegy ember közül senki sem élte túl a katasztrófát.

MW
Nyolc magyar áldozata is van a kenyai légikatasztrófának

Katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án

Forrás: MTI/AP

A Cessna Caravan típusú repülőgép az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel – a repülőtértől mintegy negyven kilométerre, egy erdős területen – lezuhant és kigyulladt – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Katonák vizsgálják a helyszínt, ahol lezuhant egy turisták szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án
Forrás: MTI/AP

Stephen Orinde, Kwale megyei biztosa elmondta, hogy az utasok mind külföldi turisták voltak, nemzetiségüket pedig később fogják közölni. Közben a járatot üzemeltető Mombasa Air Safari azt közölte,

a fedélzeten tíz ember utazott, közülük nyolcan magyar állampolgárok, ketten németek voltak, a pilóta pedig kenyai.

 

A hatóságok tájékoztatása szerint a repülőgép néhány perccel a felszállás után a földnek csapódott, majd lángba borult, a helyszínen csak a kiégett roncsokat találtak. Szemtanúi beszámolók szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak.

A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közölte, hogy együttműködik a polgári légi közlekedési hatósággal, és a balesetről szóló friss információkat a hatóságon keresztül fogják közzétenni.

A Maasai Mara nemzeti park népszerű turisztikai célpont, ahol minden évben megfigyelhető a tanzániai Serengeti nemzeti parkból elinduló gnúk vándorlása.

 

