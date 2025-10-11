október 11., szombat

Tragédia

1 órája

Négy ember meghalt egy iskolai lövöldözésben

A rendőrség még nem vett őrizetbe senkit, a nyomozás folyamatban van.

Négy ember meghalt egy iskolai lövöldözésben

Illusztráció

Forrás: NurPhoto via AFP

Fotó: Allison Bailey

John Lee, Leland polgármestere a CBS Newsnak elmondta, hogy a lövöldözés éjfél körül történt, és a sérültek közül négyet helikopterrel szállítottak kórházba. Állapotukról egyelőre nincs információ.

A polgármester szerint az incidens a város egyik főutcáján történt, ahol sokan tartózkodtak a helyi középiskola hazai visszatérő (homecoming) futballmérkőzése után. A Leland Iskolakerület honlapja szerint az iskola a Charleston High School csapata ellen játszott.

Leland egy kisváros Washington megyében, lakossága a 2020-as népszámlálási adatok szerint mintegy négyezer fő.

