Spanyolország az utóbbi húsz év legnagyobb bozóttüzével küzd

Spanyolországban a bozóttüzek egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi területet égettek fel, és eddig hét halálos áldozattal jártak.

Erdőtűz lángjait próbálja megfékezni egy férfi az Ourense tartományban fekvő A Pobra de Trives településen 2025. augusztus 13-án. Spanyolország több tartományában pusztít erdőtűz, az országban több ezer hektárnyi növényzet semmisült meg

Fotó: Brais Lorenzo

A 12 napos hőhullám és az erős déli szél miatt a tűzoltóknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük a tűzvészek szempontjából az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb nyarán

– mondta Virginia Barcones, a katasztrófavédelmi szolgálatok főigazgatója az RTVE csatornán. „Az ország nyugati részén a helyzet rendkívül aggasztó” – hangsúlyozta.

Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat. Sokakat evakuálnak.

Az Extremadura régióban, Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták – mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője az RTVE-nek.

Nagyon gyors volt, hatalmas növekedéssel, de sikerült ellenőrzés alá vonni

– mondta Quintana.

A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre – közölte Angel Sánchez, a régió erdészeti tűzoltóságának vezetője.

Tovább dolgozunk a helyzet stabilizálásán

– mondta.

A Molezuelas-tűz egy szakaszán óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel

– nyilatkozta Eduardo Diego, Kasztília és León régió kormányának képviselője újságíróknak az Europa Press hírügynökség szerint.

Spanyolország nemzeti meteorológiai hivatala,

az AEMET rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.

A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával

– írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.