Krimi

1 órája

Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy 29 éves hegymászó

Címkék#rendőrség#baleset#hegycsúcs#Ausztria

A baleset Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében történt.

MW
Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy 29 éves hegymászó

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Több száz métert zuhant és szörnyethalt egy fiatal német hegymászó a Grossglockner, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa közelében – írja az MTI.

A tiroli rendőrség kedden közölte, hogy a Rajna-vidék-Pfalz tartományból származó 29 éves férfi előző nap egyedül mászott a térségben.

Három másik alpinista látta, amint a fiatalember a Teufelshorn csúcsról lefelé ereszkedve váratlanul lezuhant. Azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. Egy mentőhelikopter rövidesen a helyszínre érkezett, de már csak a férfi holttestére találtak rá.

A rendőrég szerint a baleset idején jók voltak az időjárási feltételek. További részletet a balesetről nem tettek közzé.

A Teufelshorn hegycsúcs a Középső-Alpokban található Grossglockner mellett fekszik, amely 3798 méteres magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.

 

Krimi

