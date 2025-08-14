1 órája
Kettős hajótörés a Földközi-tengeren: sok a halott Lampedusa partjainál (videó)
Kettős hajótörés történt a Földközi-tengeren, Lampedusa közelében, 27 ember vesztette életét. Az embercsempészek zsúfolásig megtöltött csónakokat indítottak útnak Líbiából, amelyek mindkét esetben felborultak. Az olasz parti őrség a helyszínen felfordult csónakokat és a tengerben sodródó holttesteket talált.
Ez a fénykép egy Frontex hajót ábrázol Lampedusa kikötőjében, egy Szicíliától délre fekvő kis szigeten, 2025. augusztus 14-én
Forrás: AFP
Fotó: AFP
Megrázó katasztrófa történt Lampedusa szigeténél, két migránsokat szállító lélekvesztő szenvedett hajótörést. A zsúfolásig tömött migránscsónakok Líbia partajiról indultak, az utasok összesen közel százan lehettek. Az egyik hajó az út során a tengerbe süllyedt, a vízből a másik hajó fedélzetére menekültek az emberek − adta hírül a Magyar Nemzet.
A túlterhelés következtében a másik lélekvesztő is egyensúlyát vesztette, és 20 kilométerre Lampedusa partjaitól felborult.
Huszonhét személy veszítette életét, az olasz parti őrség munkatársai 60 túlélőt szállítottak a szigetre. Közel húsz személynek nyoma veszett tengeren, az eltűntek keresése folyamatban van. Az elhunytak között egy újszülött és három kisgyerek is van.
Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint a drámai epizód azt bizonyítja, hogy
a migrációt az indulásokkor kell megállítani az észak-afrikai partoknál, az embercsempészetet pedig fel kell számolni.
Matteo Salvini, miniszterelnök-helyettes és a Liga főtitkára is kommentálta az tengeri tragédiát. Együttérzését fejezte ki az elszomorító halálesetek miatt, majd hangsúlyozta minden eszközzel küzdeni kell az embercsempészek ellen, hiszen ők és a befogadást erőltetők a felelősek az elhunytak haláláért.
