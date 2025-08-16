Borzalmas autóbaleset: négy fiatal szörnyethalt

A gépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról egy kanyarban, fának ütközött és felborult.

Az egyik áldozat kiesett a járműből. Mind a négy áldozat a helyszínen életét vesztette.

Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.

A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.