A tettes, a 44 éves, alkalmi munkákból, kertgondozásból és ház körüli javításokból élő David Bonola korábban a Qeensben élő tehetős házaspár alkalmazottja volt, így azt is tudta, hogy az elit környéken épített kertes ház egyik kulcsát a család a külső grillsütőbe rejti.

Csak hazudja a szerelmet

Bonola így juthatott be a házba április 16-án, ahol a pincében 58 szúrással végzett a magyar családanyával, miközben a nő kisebbik, édesanyja haláltusájáról mit sem sejtő kamasz fia az emeleten tartózkodott. Bonola korábban a rendőrségen mindent bevallott, ekkor a saját verzióját is előadta, miszerint korábban a nő szeretője volt, többször szakítottak, majd összejöttek az évek során. Azon a tragikus szombati éjjelen pedig úgy érezte, újrakezdené kapcsolatukat – írja a Bors.

Nem élt kettős életet

A nő barátai szerint mindez viszont elképzelhetetlen, ugyanis a két gyermeket nevelő, még amerikai mércével is igen gazdagnak számító családban nem voltak viták. Az áldozatot a környékbeliek rendkívül kedves, intelligens és nyílt személyiségként írták le, akinek úgy vélik, sem ellenségei, sem a lítiumiparban dolgozó férje előtt eltitkolt második élete nem volt. Még kedvenc bárja pultosa is azt mesélte, hogy az asszony sosem férfiakkal, csak egyedül vagy barátnőkkel ült be hozzájuk. Sokkal valószínűbb az, amit a barátok mondanak és a hatóságok is sejtenek:

eszerint a férfi reménytelenül szerelmes lehetett a magyar családanyába, aki nem viszonozta az érzelmeit.

Késeket vásárolt

Lehetséges, hogy ezt akarta bevallani bírósági meghallgatásán, ahol azonban ügyvédei az utolsó pillanatban elhallgattatták, így néma maradt végig. Az azonban bizonyos, hogy Bonola egész késgyűjteménnyel készült a gyilkosságra: ugyanazon márkából vagy féltucatnyit vásárolt rémes tette előtt. A férfi jelenleg is rácsok mögött ül, óvadék ellenében sem szabadulhat, és most is

24 órás őrizet alatt áll, mivel több jel utal arra, hogy a férfi öngyilkos akar lenni a cellájában.