Németország visszatérne a gázerőművekhez

Németország is stabil és megfizethető energiaellátást akar, de kiderült: e célja elérésében már akadályozza, hogy túl nagy lett a megújulók hányada az energiatermelésében. A 2002-ben megfogalmazott energiafordulat (Energiewende) eddigi lépései az árampiacon szélsőséges árakat, az energiaellátásban bizonytalanságokat okoznak. Közben egyre jobban hiányzik a piacról a kivezetésre ítélt nukleáris és fosszilis alapú erőművek – mindenek előtt a gázerőművek – folyamatosan, kiszámíthatóan és nagy mennyiségben termelődő árama – írja a Világgazdaság.

Nem a zöldáram a baj, hanem a miatta eltorzult energiaportfólió

„A német zöldfordulat, az atomerőművek bezárása, a nap- és szélerőművek esztelen fejlesztése minden tekintetben megbukott” – írta júniusban Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Rámutatott, hogy az utolsó három német atomerőművi egység bezárása óta Németország masszívan áramimportra szorul, közben az időjárásfüggő megújulók hektikus termelése miatt ellátásbiztonsági kockázatok merülnek fel. Több áramkorlátozás is volt, és míg az ipar és a lakosság is szenved a drámai villamosenergia-áraktól, a német állam eurómilliárdokkal támogatja a megújulókat.

Az ébredés már megkezdődött

Hárfás Zsolt szerint a német kormánynak azonnal le kellene állítani a még meglévő atomerőművek leszerelését, és megvizsgálnia a már leállított, de arra alkalmasak újraindíthatóságát. Ilyen döntés egyelőre nem született, ám más téren van változás. Például a német RWE tavaly áprilisban jelezte, hogy 2030-ra több, együtt három gigawatt (másfél Paksi atomerőműnyi) teljesítményű gázüzemű erőművet építene az Észak-Rajna-Vesztfália-i városokban a széntüzelésű létesítményei kiváltására. Ezeket metán mellett hidrogénnel is lehetne táplálni, sőt, esetleg kizárólag hidrogénnel.

Most januárban már azt jelezte Friedrich Merz, a CDU konzervatív párt vezetője (ma már Németország pénzügyminisztere is), hogy építeni kellene ötven új gázüzemű erőművet. Ez az 50 új gázerőmű is hidrogénre váltana 2035-2040-re, mivel Németországban 2045-re teljesen fel kellene hagyni a földgáz használatával. Az a szándék egyébként, hogy Németország hidrogénüzemű gázerőműveket szeretne, már szintén a múlt év derekán, az RWE bejelentésével egy időben megjelent. (Kizárólag hidrogénnel működő erőműről 2022-ben is érkezett egy svédországi hír, bár egyelőre csak egy kicsi és kísérleti létesítményről volt szó.)