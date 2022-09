Energia-veszélyhelyzet 2 órája

Brüsszel nem ezt ígérte a szankciókkal

Miközben egyre több európai országban kezd elege lenni a polgároknak az Oroszország elleni szankciókból, addig Brüsszel folytatja az ámokfutást. Mostanra azonban teljesen világos lett, hogy az oroszok elleni uniós szankciókkal pontosan Moszkvának ártanak a legkevesebbet. Az orosz–ukrán háború kitörése óta Moszkva több tízmilliárd dollárt keresett a szankciók miatt megugró energiaárakon, ráadásul újabb exportpiacokat is szerzett a világban. A brüsszeli szankciós politika másik „eredménye” a negyven éve nem látott infláció is. Ha megszüntetnék a szankciókat, az energiaárak rögtön a felére esnének vissza és az infláció is megfeleződne. A szankciós politika azonban nemcsak most, hanem nyolc éve is megbukott. Akkor úgy spekuláltak Brüsszelben, hogy az uniós agrártermékek oroszországi exporttilalma miatt az ország ellátása súlyos veszélybe kerül. Ezzel szemben mára Moszkva a világ vezető gabonaexportőre lett – írja az Origo.

Illusztráció Forrás: TT News Agency via AFP Fotós: Johan Nilsson

Németországban minden második német úgy gondolja, hogy nem hatékonyak az oroszok elleni gazdasági szankciók. Mindemellett úgy vélekedik a megkérdezettek 47 százaléka, hogy többet ártanak a bevezetett szankciók Németországnak, mint Oroszországnak. Az Insa Institute felméréséből kiderül, hogy a válaszadók 36 százaléka úgy véli, hogy nagyjából ugyanolyan mértékben ártalmasak a szankciók a német gazdaságra nézve, mint az oroszra. A szankciós politika eredménye a hatalmas infláció A szankciós politika egyik „mellékterméke” a hatalmas infláció. Mostanra 40 éve nem látott nagyságú drágulás alakult ki a fejlett országokban. Az eurózóna országainak egy részében (balti államok) már a 20 százalékot is meghaladta az infláció mértéke. Az észtek, a lettek, a litvánok, a csehek, a bolgárok, a lengyelek, a románok, a szlovének, a szlovákok, a horvátok, a görögök, a spanyolok Magyarországhoz hasonlóan az uniós átlagot meghaladó mértékű inflációval küzdenek. Az Európai Unió 27 tagállamának együttes inflációs indexe pedig már meghaladja a 10 százalékot. Érdemes itt felidézni, hogy brutális drágulás zajlik Nagy-Britanniában is a teljesen elhibázott orosz szankciós politika miatt. Miközben az oroszok több mint 10 százalékkal kevesebbet fizetnek az élelmiszerért, addig Nagy-Britanniában pontosan ennek ellenkezője látható. Mindez annak fényében okoz hatalmas felháborodást, hogy mind Boris Johnson, mind Liz Truss arról beszél, hogy a szankciók az oroszoknak fognak fájni. Súlyosan érintheti a térséget az európai gazdasági válság Európa sérülékenységét jól mutatja, hogy a háborús körülmények a dollár nem látott mértékű erősödését idézték elő az euróval szemben. Az inflációt ez is felfelé hajtja. A német külkereskedelmi mérleg pedig 1991 óta először lett deficites. Ilyen a második világháború utáni gazdaságtörténetben mindössze kétszer fordult elő. A 70-es évek olajválságai idején és a német újraegyesítéskor. A pénzügyi piacok is hektikusan reagálnak, emelkednek a kamatok, drasztikusan nőnek a hozamelvárások. Az eurózóna pedig kettészakadni látszik, a mediterrán országokban a német kötvényekhez képesti felárak drasztikusan emelkednek. Térségünk országait mindez messze az átlagot meghaladó mértékben érinti. Itt a legmagasabb az infláció, itt emelkednek a legjobban a hozamelvárások. Az országkockázati felárak is jelentősen felfutottak a régió összes országában, mindenhol nő a költségvetési hiány és növekszik az államadósság. Európa egy gazdasági válság küszöbén áll, és ez a várható válság a közép-európai országokat súlyosan érintheti! A gazdasági problémák valódi okai Míg 2008-ban világszerte, Magyarországon is pénzügyi válság volt. Két évvel ezelőtt az átmeneti gazdasági visszaesést a járvány okozta. 2022-ben a gazdasági problémák oka közvetett módon a háború, közvetlenül pedig a háborús szankciók és a szankciók miatt sokszorosára emelkedő energiaárak. A szankciók változtatták globális gazdasági háborúvá a mostani konfliktust. A legtöbb országban az energiaárak növekedése közvetetten és közvetlenül is erőteljesen befolyásolja az inflációt. A folyó fizetési mérleg egyenlege az összes energiaimportőr országban erősen romlik. A gazdaságok teljesítménye pedig nem tudja ellensúlyozni a rohamosan növekvő energiaárakat. Különösen ez van az orosz energiaimportnak erősen kitett közép-európai régióban, így Magyarországon is. A teljes cikk ITT olvasható.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik