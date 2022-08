Sokmilliárd eurós kérdés, ami a címben szerepel, hiszen egyre több jel mutat arra, hogy télre nem lesz elegendő földgáz arra, hogy mindenkinek jusson. A háztartások fűtése pedig előbbre való az ipar igényeinél, így hamarosan számos német cég kényszerülhet arra, hogy a szokásosnál jóval kevesebb gázzal oldja meg a működését. Hogy a különböző vállalatok hogyan készülnek erre, annak a Deutsche Welle járt utána.

Ola Källenius Mercedes vezér például arról beszélt, hogy cége akár felére is képes csökkenteni gázfogyasztását, sőt végső esetben azt is meg tudja oldani, hogy olajra cseréli a földgázt. Bármennyire is megnyugtatóan hangzanak ezek a szavak,

a német autóipar nem tartozik azon szektrorok közé, melyek kimondottan függenének a nyersanyagtól.

Bár sok szó esik az atomerőművek élettartamának esetleges meghosszabbításáról vagy épp a újra üzembe helyezett szénerőművekről, a gázzal történő áramtermelés kiváltása sem tartozik a megoldhatatlan feladatok közé. A lakossági fűtés és az ipari felhasználás esetében azonban a helyzet sokkal bonyolultabb.

A nyersanyagot főként a vegyipar az acél, az üveg és a papírgyártás terén használják, ráadásul ezen iparágak termékei sok más vállalat számára szolgáltatnak alapanyagot.

A BASF a világ legnagyobb vegyipari cége, aminek fő, ludwigshafeni üzeme annyi energiát használ, mint Dánia egésze, ráadásul számukra földgáz nem csupán mint energiahordozó, de mint alapanyag is kulcsfontosságú. A cég elnöke, Martin Brudermüller júliusi szavai szerint a ludwigshafeni gyár – csökkentett kapacitáson ugyan – akkor is tovább működhet, ha korlátozni kell az ipari gázfelhasználást. Ez mindenképpen előrelépés az áprilisban közzétett véleményéhez képest, amikor elképzelhetőnek tartotta, hogy teljesen le kell állítani a termelést.

