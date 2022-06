Az adatok egyértelműen azt mutatják, hogy nagy szükség van az észak-dél irányú közlekedési folyosók fejlesztésére, melyek nem csak a lakosság kényelmét fokozzák, hanem a gazdaságnak is nagy lendületet adnak – írja a V4NA.

Újjáéledt a vasúti közlekedés

Tomislav Momirović szerb építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési miniszter az új vasútvonalat értékelve azt mondta, Szerbiának sikerült megmutatnia egy új arcát. Mint fogalmazott, a vasútállomások újra megteltek élettel, a promóciós időszaknak köszönhetően pedig az emberek elkezdtek visszaszokni a vasúti közlekedésre, mely az elmúlt években szinte teljesen feledésbe merült. Május végén adott nyilatkozatában azt is bejelentette, hogy új kedvezmények bevezetésén is dolgoznak, például a nyugdíjasok vagy az egyetemi hallgatók esetében. Utóbbi azért is fontos, mert Belgrád és Újvidék is egyetemi város, a Sólyom pedig lehetővé teszi, hogy a diákok gyakrabban járjanak haza a családjukhoz, és ne vesztegessék el drága idejüket a régi vonatokon zötykölődve. A miniszter hangsúlyozta, fontos, hogy az emberek kihasználják a vasúti közlekedés minden előnyét, emellett az is, hogy tudják, minden egyes dinár, amit a jegyekre költenek, egyúttal befektetés újabb vonalak kiépítésébe és további szerelvények megvásárlásába.

Fokozott biztonsági ellenőrzések várhatók

Tomislav Momirović ugyanakkor arról is beszélt, hogy a jövőben fokozni fogják a vonatok ellenőrzését. Erre azért mutatkozott szükség, mert május végén ismeretlen tettesek kővel dobálták meg a Sólymot, mellyel kárt okoztak a szerelvényben. A rendőrség keresi az elkövetőt. A miniszter egyúttal felhívta a lakosság figyelmét, hogy vigyázzanak a vonatokra, mert azok mindannyiuk közös tulajdonát jelentik, mindenkinek a javát szolgálják.

„Nem ez az első eset, hogy kővel dobálnak meg vonatokat és autóbuszokat Szerbiában. Emlékeztetem a lakosokat, hogy nem vagyunk olyan gazdag ország, hogy ezt megengedhessük magunknak. Óriási energiát fektetünk abba, hogy a jegyárakat alacsonyan tartsuk, erre ilyen híreket kell kapnunk” – fejezte ki felháborodását a miniszter.

A jövő kezdete

Az építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési miniszter örömének adott hangot, amiért az első, kicsivel több, mint két hónapban több mint 300 ezren váltottak jegyet az új vonatra. Az eredményt hihetetlennek nevezte. Azt is kiemelte, hogy a vasúti szakasz megépítésére 150 mérnököt sikerült visszacsábítani Szerbiába.

Kelet-Európa legmodernebb vasúti közlekedése zajlik most Belgrád és Újvidék között, és megyünk tovább

– hangsúlyozta, utalva arra, hogy

a Belgrádtól délre fekvő Niš, valamint a magyar főváros, Budapest felé is bővülés várható.

„A szerbiai vasút olyan lesz, mint Svájcban vagy Németországban. Csak néhány évre van szükségünk, hogy ezt elérjük” – fogalmazott a miniszter.

Az észak-dél irányú közlekedési folyosók most, az orosz-urán háború és a szankciók idején, még inkább felértékelődnek, ugyanis az áruszállítás jelentős része tevődhet át új útvonalakra. A kelet felé vezető folyosók helyett ugyanis várhatóan sokkal nagyobb szerep jut majd a görög kikötőkkel való összeköttetésre.

A vasút a Belgrád-Budapest vonal első átadott szakasza Belgrád és Újvidék között,

75 kilométer hosszú. 2017-ben kezdték építeni, 138 évvel az után, hogy az első sínpárokat elhelyezték. Az új síneknek és a korszerű, Stadler cég által gyártott szerelvénynek köszönhetően a vonat az óránkénti kétszáz kilométeres sebességet is eléri, így a két város közötti távot nagyjából fél óra alatt teszi meg. Ez az illetékesek szerint a jelenlegi legnagyobb sebességgel közlekedő vonat Délkelet-Európában. A szerelvény több mint háromszáz férőhelyes, kétszintes, van rajta mini bár és ingyenes internet-hozzáférés. Intercity járatai csak egy köztes megállóval közlekednek, míg az Express és Regio vonatok esetében hét helyen lehet fel- és leszállni. Utóbbik esetében a menetidő természetesen kicsivel hosszabb, 48, illetve 58 perc.

A vonat első útján Aleksandar Vučić szerb államfő és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részt vett.

A szerb elnök akkor így fogalmazott: „Ez a vonat még szorosabbra fűzi a szerbek és a magyarok barátságát. Budapest valamivel több, mint két és fél óra alatt elérhető lesz. Ez egy történelmi pillanat.”

Orbán Viktor pedig kifejtette: a magyarok és a szerbek között eddig a fizikai távolság jelentett akadályt. Most azon dolgozik a két kormány, hogy összekötő kapcsokat építsen észak és dél között. A szerb elnökkel együtt sokat tettek azért, hogy barátság legyen a két nép között.

Az építkezést orosz és kínai hitelből végezték a szerbek. A beruházás értéke 915 millió dollár volt. A vasúti sínek mellett 120 épületet, alul- és felüljárót is építettek. Emellett több vasútállomást is felújítottak.

Turistaattrakció, majd a mindennapok része

A Sólyom az első hetekben, egyfajta promóciós időszakként, kedvezményes áron volt igénybe vehető. A mindössze 300 dináros, vagyis nagyjából 2,5 eurós ár sok érdeklődőt vonzott, ráadásul a gyerekek, egészen hét éves korig ingyen utazhattak. Nem csak a két város lakói szálltak fel egy próbaútra, hanem az ország más részéből is érkeztek fiatalok, családok, nosztalgiázó idősek, hogy a Sólyommal utazzanak, fotókat, videókat készítsenek. Az érdeklődés akkora volt, hogy néhány nappal az indulást követően újabb hétvégi járatokat kellett beilleszteni a menetrendbe, a helyfoglalás pedig gyakorlatilag kihagyhatatlanná vált – aki nem rezervált már napokkal korábban, nem fért fel a járatra. Volt olyan nap, amikor több mint 13 ezer jegyet értékesítettek.

A közösségi oldalak és a helyi sajtó gyorsan megtelt élménybeszámolókkal. Az egyik utas szerint a vasút, „világszínvonalúnak tűnik. Az egyetlen gond, hogy túl gyors. Ha nem sietsz sehova, csak néznéd a tájat, csalódnod kell, mert minden elsuhan melletted” – nyilatkozta egy asszony a BBC Szerbiának, amikor először utazott a gyorsvonattal lakóhelye Belgrád, és szülővárosa, Újvidék között.

„Nem csak a gyorsaság jelent sokat, hanem a kényelem is. Van mini bár, ahol lehet kávét, üdítőt, gyorsételt rendelni – persze ha ez egyáltalán belefér a fél órába… Igazából meghívunk valakit egy kávéra, és már el is jutottunk Újvidékről Belgrádba” – mesélte lelkesen a Pannon RTV riportere, aki élőben jelentkezett be a vonat egyik első útjáról.

„El vagyok ragadtatva. Minden gombnyomásra működik, az indulás és az érkezés percre pontos, a kávé és a forró csoki valóban jó volt. Meg sem ittam, és már meg is érkeztünk. Ha módjukban áll, próbálják ki az új vasutat!” – posztolta egy szerbiai utazásokat népszerűsítő influenszer az Instagramon.

A turisták kezdeti lendülete még mindig tart, továbbra is nehéz szabad időpontot találni. Az üzemeltető szerbiai vasúti társaság azonban úgy döntött, másodszor is meghosszabbítja a promóciós időszakot, így június elsejétől továbbra is kedvezményes áron váltható jegy a Sólyomra, azzal, hogy a korábbi 300 dináros jegyet 400-ra, vagyis kicsivel több, mint 3 euróra emelték. A menettérti jegy ára 620 dinár.

A gyorsvasút azonban egyre inkább megmutatja gazdasági hasznát is. Amellett, hogy turistalátványosság, a két város között ingázó dolgozók számára is óriási segítség. Az üzleti ügyeiket intézőknek nem kell többé attól tartaniuk, hogy dugóba kerülnek az autópályán vagy a városok ki- és bevezető szakaszain – a percre pontos vasúti közlekedésnek hála számolni tudnak az idejükkel. Ráadásul a vonat immár nem egy piszkos, kellemetlen hely, hanem olyan modern és elegáns, hogy akár üzleti tárgyalásokat is megejthetnek menet közben, a minőségi internet-hozzáférésnek köszönhetően pedig út közben is intézhetik ügyeiket. Emellett, mivel az Express és a Regio járatok a két nagyváros közötti kisebb településeken is megállnak, kiválóan alkalmasak arra, hogy beszállítsák az ottani dolgozókat a munkahelyükre, majd pedig a hazatérés is gyors és kényelmes legyen számukra – nem kell többé a dugóban ülniük.

A megnövekedett gazdasági igényeket figyelembe véve a vasúti társaság külön bérletet dolgozott ki a munkába ingázóknak. A 6 800 dináros (58 euró) havijegy a megnövekedett üzemanyagárak miatt már egy tank benzinre sem lenne elég, vagyis jelentős megtakarításhoz juttatja a családokat, ha pedig a napi jegyek összegével számolnánk, 48 százalékos spórolást jelent. Ráadásul ez az összeg a leghosszabb, 75 kilométeres szakaszra vonatkozik, aki valamelyik kistelepülésről utazik, az kevesebbet fizet. A vasúti közlekedés emellett köztudottan az egyik leginkább környezetbarát megoldás, és segít abban, hogy mérsékelje a forgalmat, ami egy Belgrád és Újvidék méretű város esetében különösen fontos. A Sólyomra egyébként online lehet jegyet foglalni, a mobilalkalmazás használata pedig további 5 százalékos kedvezményt biztosít.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (középen) és Alekszandar Vucic szerb államfõ a Budapest–Belgrád vasútvonal Belgrád és Újvidék közötti szakaszának felavatásán a vajdasági Újvidéken 2022. március 19-én / MTI / Benko Vivien Cher