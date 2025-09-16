Gyász
Elhunyt Robert Redford
A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.
Robert Redford 89 évesen, álmában halt meg
Forrás: AFP
Fotó: Valery HACHE
Robert Redford halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be.
Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írja a New York Times-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.
