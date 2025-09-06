Csillagászati áron kelt el Darth Vader fénykardja

A Star Wars-saga első filmje, a Csillagok háborúja 1977-ben került a mozikba, Carrie Fisher, Harrison Ford és Mark Hamill főszereplésével. Az 1980-as években következett A Birodalom visszavág és A Jedi visszatér. Később további folytatások is készültek. A forgatókönyvíró, producer és rendező George Lucas alkotása a nézettségi adatok alapján a filmtörténet egyik legsikeresebb filmsorozata.