1 órája
Részeges személyzet miatt kellett törölni a luxusvonat indulását
Törölte következő útját a Sikisima nevű japán hálókocsis luxusvonat üzemeltetője, miután kiderült, hogy a vonat személyzete – minőségellenőrzés címén – évek óta részegeskedik az éjszakába nyúló utakon.
A Shikishima vonat egy teljes virágzásban pompázó cseresznyefák sora mentén Shibata városában, Miyagi prefektúrában
Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP
Fotó: Hidenori Nagai
„Ez a viselkedés nem csupán a cégbe vetett bizalmat rombolja le, de elfogadhatatlan azok részéről is, akiknek a feladata az utasokról való gondoskodás lenne” – olvasható a világ egyik legdrágább vonatának számító Sikisima üzemeltetője, a JR East vállalat csütörtöki közleményében, amely szerint a kihágások 2022 szeptemberében kezdődtek.
A tájékoztatás szerint a botrány miatt már nem indul el az augusztus 30-ra tervezett, Niigata és Nagano prefektúrák festői régióin át vezető út sem, amelynek törléséért a JR East máris elnézést kért.
A kétéjszakás utazásra a jegy eredetileg csaknem 2600 dollárba (884 ezer forint) került, az utasokat pedig egy környékbeli borászatba is elvitték volna. A 2017-ben indult, mozgó hotelként is emlegetett luxusjáraton 17 lakosztályban összesen 34 utasnak van hely.
A helyi sajtó úgy tudja, a személyzet hat tagját – felszolgálókat, csaposokat, borkóstolókat – felfüggesztették, ami viszont munkaerőhiányt okozott, ezért nem tudják elindítani a következő járatot.
