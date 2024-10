From Here to the Great Unknown címmel megjelent a tavaly meghalt Lisa Marie Presley önéletrajzi könyve, amelyet a lánya, Riley Keough fejezett be hangfelvételek, rögzített visszaemlékezések alapján.

A könyvből legalább egy érdekes dolog kiderült Lisa Marie Presley második férjéről, Michael Jacksonról is, aki állítólag még szűz volt, amikor az énekesnővel találkoztak – márpedig akkor már 35 éves volt.

Azt mondta nekem, hogy még szűz.

Azt hiszem, megcsókolta Tatum O’Nealt, és Brooke Shieldsszel is volt köztük valami, de egy csóknál nem több. Azt mondta, hogy Madonna is megpróbált összejönni vele, de nem történt semmi. Megrémültem, mert nem akartam rossz lépést tenni. Amikor úgy döntött, hogy megcsókol, csak úgy megtette. Ő kezdeményezett mindent.

Amikor a szexre került a sor, teljesen megdöbbentem. Azt hittem, hogy nem is fogunk semmit sem csinálni, amíg össze nem házasodunk, de ő azt mondta: »Nem várok!«" – olvasható Lisa Marie Presley könyvében, amit többek között a Page Six is idézett.

Lisa Marie Presley már kislányként találkozott egyszer Michael Jacksonnal, majd 25 évesen ismét – akkor pedig már össze is jöttek. 1994 és 1996 között voltak házasok, az énekesnő hetekkel az után már hozzáment a pop királyához, hogy elvált az első férjétől, Daniel Keough-tól.

Michael Jackson

Fotó: AFP

A könyvében arról is írt, hogy soha nem volt olyan boldog, mint Michael Jacksonnal, miután az akkor már világhírű énekes "teljesen normális" volt, olyan arcát mutatta Lisa Marie Presley-nek, amelyet másnak nem.

A viszonyuk aztán Michael Jackson droghasználata miatt kezdett el megromlani, végül pedig az énekes a gyerekvállalással kapcsolatban is ultimátumot adott a feleségének – Lisa Marie Presley azonban az akkori körülmények között nem akart szülni, Daniel Keough-tól egyébként is volt már két gyereke.

Michael Jacksonnak végül a következő feleségétől, Debbie Rowe-tól született két gyereke, miközben Lisa Marie Presley később Nicolas Cage, majd Michael Lockwood felesége is volt.