A 25 éves autóversenyzőt a sok szakmai balszerencse után végre öröm is érte, nemrég eljegyezte szerelmét. Ráadásul arra is van remény, hogy a jelenleg csapat nélküli Forma–1-es pilóta esküvőjén részt vehet majd az édesapja, a legendás Michael Schumacher is.