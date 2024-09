Szerencsére most már jobb hírekkel szolgált a világszerte ismert zenész. A 77 éves rocksztár elmondta, hogy a múlt héten kórházba kellett vinni, miután egy kisebb sztrók miatt egy ideig nem tudta használni a bal karját.

Brian May szerdán, szeptember 4-én számolt be rajongóinak a sokkoló eseményekről, de a videóban inkább igyekezett megnyugtatni őket, hogy továbbra is tud zenélni, nem bénult le a karja.

Brian May 77 évesen is aktívan zenél

Fotó: Miikka Skaffari / Forrás: Getty Images

Azért vagyok itt, hogy először is jó hírekkel szolgáljak. Azt hiszem, a jó hír az, hogy az elmúlt napok eseményei után tudok gitározni. Ezt azért mondom, mert ez némileg kétséges volt... az a kis egészségügyi probléma, amit említettem, körülbelül egy hete történt. Ezt kisebb agyvérzésnek nevezték, és hirtelen, a semmiből jött, nem tudtam irányítani ezt a karomat, így egy kicsit ijesztő volt. Azt kell mondanom, hogy a legfantasztikusabb ellátást és figyelmet kaptam a Frimley Kórházban

– mondta a sztár.

