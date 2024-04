Huszonöt éve elhunyt már Baba Vanga, a nagyra becsült vak bolgár médium, de most úgy tűnik, újabb jóslata fog beigazolódni.

A világszerte ismert jósnő számos világeseményt megjövendölt, köztük a szeptember 11-ei tragédiát, a brexitet, és még egy napvihart is, amely 2023 decemberében következett be. A 2024-es jóslatai közül pedig kettő már be is vált – írja a Daily Star nyomán cikkében a Bors.

Baba Vanga jóslatai közül egyre több válik valóra

Forrás: Bors

Az idős médium ugyanis azt jósolta, hogy 2024-ben nagy gazdasági világválsággal fogunk szembenézni. Ez beigazolódni látszik, ugyanis az Egyesült Királyság és Japán is éppen efféle problémákkal küzd.

Az előbbiben a gazdaság valamennyi fő ágazatában visszaesés következett be, és a kiskereskedelem is az összeomlás szélére került, Japánban pedig a jen 34 éves mélyponton áll. Ráadásul a felkelő nap országa a negyedik helyre csúszott vissza a globális gazdasági rangsorban.

Baba Vanga 2024-re szóló másik jóslata szerint drasztikus változások várhatók az egészségügyben. Ez is beteljesülni látszik, ugyanis az elmúlt hetekben megerősítették a hírt, miszerint egy tüdőrák elleni vakcina van készülőben.