Több mint ötven év után előkerült Paul McCartney 1972-ben ellopott basszusgitárja, amelyen a Beatles sztárja olyan hatalmas slágereket pengetett, mint például a Love Me Do vagy a Twist and Shout.

Hangszert egy furgon hátuljáról emelték el London Notting Hill negyedében. Természetesen a rendőrség azonnal keresni kezdte, de mivel akkoriban még nem voltak térfigyelő kamerák, nem sok nyomuk volt.

Paul McCartney a Beatles 1966-os müncheni koncertjén

Forrás: AFP

Két újságíró - Scott és Naomi Jones - azonban rendületlenül folytatta a kutatómunkát. Különböző zenei igazgatókkal és aukciós házakkal vették fel a kapcsolatot, de mindhiába. A nyomozásukról megjelentetett cikkekre rengeteg ember reagált, és ez vezette őket nyomra.