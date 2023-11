Az új kutatások szerint az emberek fel tudnák fedezni az idegen életet, ehhez azonban olyan vegyületeket kellene keresniük, amelyek ma már nem találhatók meg a Földön, a dinoszauruszok idején azonban még jelen voltak.

Körülbelül 300 millió évvel ezelőtt a Földön magasabb volt az oxigénszint, mint most. Az új hipotézis szerint ez azért is lényeges, mert az oxigénszint fontos nyom lehet az idegen élet felfedezésében más bolygókon. Az új kutatás a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című folyóiratban jelent meg október 13-án – adta hírül a Bors.

Aliens might be hiding on mysterious ‘Jurassic world’ as scientists reveal clue https://t.co/cee5DJhWgU — Sundydee (@Sundydee34) November 15, 2023

Az írásban a tudósok megjegyezték, hogy a Föld mai elemi felépítése az, amit más bolygók életjeleinek összehasonlításakor használtak.

Ez reményt ad arra, hogy talán egy kicsit könnyebb lesz az élet – akár nagy méretű, összetett élet – jeleit megtalálni máshol a kozmoszban

– mondta Lisa Kaltenegger, a tanulmány társszerzője.

A tudósok szerint ezek az életformák akár „olyan nagy és változatos lények is lehetnek, mint a Megalosaurus vagy a Microraptorok, amelyek egykor a Földet járták” – írja a The Sun.