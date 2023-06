Szinte az első mondattól annyira egymásra hangolódtunk, hogy már a találkozás előtt erős kötelék alakult ki közöttünk. Pár nap múlva elvitt vacsorázni és azóta már nincs is kérdés, egyforma az értékrendünk, a gondolkodásunk. Ő egy klasszikus férfi, udvarias, úgy kezel, mint egy királynőt. (...) Őrülten szerelmes vagyok! Már most arról beszélünk, hogy együtt akarjuk leélni az életünket és jöhet a családalapítás is lassan