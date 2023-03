Tatiana Blatnik rendezvényszervezőként dolgozott, amikor megismerte leendő férjét. Az utolsó görög király fia, Nikolaos herceg 2010. augusztus 25-én vette feleségül. Tatiana rendezvényszervezőként dolgozott mielőtt megismerkedtek, síelés közben találkoztak egymással, majd gyorsan komolyra fordult közöttük ez a találkozás és szerelemből házasodtak, ahogyan az most már a nemesi családokban is szokás. A szerelem pedig azóta is tart.