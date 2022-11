A Paula és Paulina sztárja a budapesti reptéren osztotta meg a Borssal a véres támadás sokkoló részleteit.

Gabriela Spanic kedd délután érkezett meg Budapestre, hogy részt vegyen a Dancing with the Stars harmadik évadában. Már a TV2-n látható nagysikerű show szombati elődöntőjében, valamint az utána következő fináléban is láthatják őt a nézők a zsűriasztal mögött.

A Bors a reptéren köszöntötte a venezuelai színésznőt, aki bár roppant fáradt volt, kedvesen és vidáman nyilatkozott. A mosoly csak akkor tűnt el az arcáról, amikor szóba került az a borzalmas támadás, amikor imádott ikertestvére, Daniela ellen merényletet követtek el néhány héttel ezelőtt.

Az utcán érte a véres támadás

Gaby őszintén, mély felháborodással a hangjában mesélte el, mi is történt pontosan Danielával, aki magánéletileg épp egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, amikor rátámadtak.

– Danielát egy kővel dobták fejbe a nyílt utcán. Persze pont ott, a fejének azon részén találták el, ahol annak idején, 2008-ban műteni kellett, miután stroke-ot kapott. Ez nem lehet véletlen, az elkövető pontosan tudta, mit tesz – kezdte mérgesen Spanic, aki azt is elárulta, szerinte ki áll a merénylet hátterében.

Eldurvult Daniela válása

A színésznő elmesélte, hogy az ikertestvére nemrég vált el a férjétől, Ademar Nahumtól, ám a válás egyáltalán nem volt zökkenőmentes, sőt! Így az sem vitás, hogy sajnos emiatt támadtak rá.

– Danielának nagyon viharos válása volt. Épp az ügyészségen járt, hogy az exférjét feljelentse, a férfi ugyanis nem teljesítette a feltételeket, amikben megállapodtak. Jobb körülményeket akart teremteni magának, mert a ház, amiben lakik, gyakorlatilag szétesik. Épp odaért az ügyészségre, hogy megtegye a feljelentést, amikor megtámadták. Milyen érdekes, hogy a sofőr, akit egyébként volt párja bérelt fel, nem segített neki. Sőt, elhajtott a helyszínről – mesélte felháborodottan a telenovellák sztárja, majd hozzátette: Daniela a körülményekhez képest jól van, de még tart a nyomozás.

„Szeretnék elköltözni Mexikóból”

Bár őt még verbálisan és fizikailag sosem bántották, Gaby nem tud napirendre térni a Mexikóban történő nők elleni erőszakos cselekmények felett. Ezért szíve szerint menekülne az országból, olyannyira, hogy már mindkét házát árulja.

– Én nagyon komoly biztonsági intézkedések mellett élek otthon, csúcstechnika védi mindkét házam. Szerencsére verbális, fizikális támadás nem ért, a mexikói sajtó viszont nagyon kikezdett. Ha a családomat bántják, az olyan, mintha engem bántanának. Szeretnék elköltözni Mexikóból, már mindkét házamat árulom egy ideje, de ez nehéz, pontosan a testvérem miatt, hiszen közben rá is vigyáznom kell – sóhajtott Gaby, majd hozzátette:

- Elegem van az igazságtalanságból és a nők elleni erőszakból! Mexikóban ráadásul különösen nehéz a hölgyek helyzete, rengeteg nőtársunkat bántalmazzák a férfiak, lehangoló a statisztika, hiszen naponta 9 asszony válik erőszak áldozatává – ismertette a szomorú tényeket a 48 éves színésznő, aki bízik benne, hogy az elkövetőt, elkövetőket hamarosan kézre kerítik, és végre egy nyugodtabb időszak köszönt a családjára.