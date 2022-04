"Már átszállították az idegsebészetre, ott kezelik. Mi is látogathatjuk, beszélni is tudunk vele.Kérdeztük sok mindenről, de például a fiam semmire nem emlékszik az ütközésből– mondta a Borsnak Salló Gyula. Az orvosok egyelőre semmi biztosat nem tudnak mondani, de azt már most látjuk, hogy egy ilyen sérülés utánhosszú rehabilitáció, felépülés vár rá. Hogy fog-e még sportolni, sajnos még azt sem tudjuk biztosan."

A család mellett Alpár mellett van menyasszonya, Bea is, akinek kezét tavaly nyáron kérte meg a jégkorongozó.

FORRÁS: HSCCSIKSZEREDAOFFICIAL/FACEBOOK

A pénteki meccsen az első hírek még arról szóltak, hogy Alpár koponyájában vérrög keletkezett, ezért komplikált műtétet kell rajta végrehajtani. Szerencsére azóta javult a helyzet.

"Szerencsére úgy tűnik, hogy nem kell műteni a fiamat" – mondta az aggódó édesapa.

A Bors kereste a Ferencvárost is, de a klub és Nagy Gergő sem kívánt nyilatkozni az esetről. A zöld-fehérek a pénteki baleset után azonnal jobbulást kívántak ellenfelüknek, később azonban amiatt tiltakoztak, hogy Nagyot – aki a meccsen büntetést sem kapott az eset után – utólag három meccsre eltiltotta a szövetség.