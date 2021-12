Most 5 olyan celeb esetét mutatjuk be, akik élő példaként szolgálnak arra, hogy bár gyakran összecsapnak a fejünk fölött a hullámok, esetleg végzetesnek tűnő hibát vétünk, a legtöbb esetben van kiút a süllyesztőből.

Kevin Spacey

A kétszeres Oscar-díjas színész, rendező és producer pályafutásának kerékkötője egy 2017-ben kirobbant szexuális zaklatási botrány volt. Spacey-t többen is megvádolták, ezért az akkor még javában futó Kártyavár című sorozat főszerepéből azonnal távoznia kellett.

Kevin Spacey Forrás: Mauro Ujetto / NurPhoto via AFP

Bár az ügyészség 2019-ben ejtette az ellene felhozott vádakat, a híresség csak nemrég, 2021 májusában kapott ismét egy kisebb szerepet barátja, Franco Nero független filmjében.

Wesley Snipes

A most 59 éves multitalentum, a Penge-trilógia, Az 57-es utas, A pusztító és a Zsákolj, ha tudsz! című filmek sztárjának felfelé ívelő karrierje egy adócsalási ügy miatt került zsákutcába. A színész évekig nem fizetett adót, ezért több millió dollárnyi kártérítés megfizetésére és 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyet 2010 decemberében kezdett meg.

Wesley Snipes Forrás: Xavier Collin / Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP

2013 ápilisában szabadult, azóta pedig szép lassan, de sikeresen visszatért Hollywoodba. Több sorozatban és legutóbb Eddie Murphy nagy sikerű vígjátékának a folytatásában, az Amerikába jöttem 2-ben is szerepet kapott.

Brendan Fraser

A 90-es évek egyik kedvenc színésze, akinek leghíresebb szerepei A múmia-filmekhez, Az őserdő hőséhez és A bájkeverőhöz kötődnek, több okból tűnhetett el a reflektorfényből. Egyrészt egészségügyileg megviselték a komoly kaszkadőrmutatványok, amelyek többször kórházba juttatták, másrészt állítása szerint komoly depresszió alakult ki nála anyja halálát, válását és egy 2003-as szexuális zaklatási esetet követően. Bár a vádlott, a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetségének akkor elnöke, Philip Berk szerint ő csak játszásiból csípett bele Fraser fenekébe, a színész elmondása alapján a férfi konkrétan belemarkolt a hátsójába, megérintve annak intim részeit is.

Brendan Fraser Forrás: Angela Weiss / AFP

A sztár 2013 óta csak kevésbé ismert filmekben, sorozatokban játszott, valamint szinkronizált, ám az elmúlt néhány évben több főszerepet is kapott, bebizonyítva, hogy egy ilyen viszontagságokkal teli időszakot követően is lehetséges a nagy visszatérés.

Katherine Heigl

Az Emmy-díjas szépség, akit a legtöbben bizonyára A Grace klinika című sorozatból ismernek, egy meggondolatlannak bélyegzett kijelentéssel, illetve az azt követő botránylavinával ásta el magát a közvélemény szemében. Mikor ismét Emmyre jelölték őt az orvosi drámaszériában nyújtott alakításáért, visszalépett, mert szerinte az, amit a 4. évadban színészként letett az asztalra, nem tette őt méltóvá egy ilyen nívós elismerésre.

Katherine Heigl Forrás: Kena Betancur / AFP

A bejelentés sokkolta az alkotót, Shonda Rhimest, aki azt nyilatkozta, hogy a feszes napirend miatt maga Heigl kérte, hogy karakterére, Izzie-re kevesebb figyelmet fordítsanak. Az esetet követően olyan pletykák is felröppentek, hogy a színésznő elviselhetetlen dívaként viselkedett a forgatásokon, egy alkalommal pedig meg sem jelent a stúdióban.

Miután kiírták őt a sorozatból, karrierje mélyrepülésnek indult, sorra kapta az Arany Málna-díjakat és a média is állandóan befeketítette őt.

Bár számos alkalommal próbálta különböző interjúkban tisztára mosni a nevét, a nagy áttörésnek csak 2018-ban örülhetett. Az ő új karaktere vette át Meghan Markle helyét a Briliáns elmékben, azóta pedig több produkcióba, köztük egy netflixes drámasorozatba, a Firefly Lane-be is szerződtették.

Jennifer Grey

A Dirty Dancing című táncos romantikus filmmel világhírűvé vált színésznő egy orrplasztikának köszönheti hollywoodi karrierjének hanyatlását. Az első operációt követő szövődmények miatt egy másodikra is szükség volt, a teljes procedúra pedig végül felismerhetetlenné tette a sztár arcát. Bár azelőtt és új nózijával is csinosnak tartották, úgy tűnt, elvesztette azt a karakteres vonását, amely kiemelte őt a tömegből.

Jennifer Grey Forrás: Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Ugyan Grey az elmúlt évtizedek során ismertebb műsorokban is feltűnt, például epizódszerepeket kapott a Jóbarátokban, a Doktor House-ban és A Grace klinikában is, illetve megnyerte a Dancing with the Stars 11. évadát, a Dirty Dancing Babyjéhez hasonló ikonikus karaktert azóta sem volt alkalma alakítani.