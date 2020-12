Több helyszínen zajlik majd a Sundance Filmfesztivál

Több helyszínen, az utahi Park City mellett New Yorkban, Ohióban, Tennessee-ben, Kansasban, Kaliforniában és Floridában is zajlik majd a januárban kezdődő Sundance Filmfesztivál, melynek szervezői hangsúlyozták, hogy a közönséggel szervezett vetítéseken betartják a távolságtartás szabályait és a filmeket online is elérhetővé teszik.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu A 2021-es Sundance független filmes mustrát január 28. és február 3. között tartják meg hibrid formában. Az idén zömmel az online térbe költöző fesztivál szervezői szerdán elmondták, hogy a virtuális közvetítések mellett autós mozik, független művészmozik és kulturális intézmények is helyet adnak a fesztivál eseményeinek Amerika-szerte. Tabitha Jackson, a fesztivál újonnan munkába állt igazgatója a Variety.com hollywoodi portálnak adott interjújában hangsúlyozta, hogy a Sundance minden lehetséges eszközzel segít abban, hogy a művészek alkotásai eljussanak a közönséghez. A fesztiválon több mint 70 művet mutatnak be. A debütáló filmeket a hagyományokhoz hűen közönségtalálkozók követik, majd két nappal később másodszor is meg lehet őket nézni fizetős online rendszerben. Jackson megígérte, hogy december közepén bejelentik a fesztiválon szereplő filmek listáját is. A rövidfilmek és független sorozatok mezőnyébe 50 rövid produkciót és négy sorozatpremiert hívnak meg. Ezeket a produkciókat a fesztivál alatt szintén online fizetős rendszerben lehet megtekinteni a fesztivál platformján. Borítókép: illusztráció A Mindmegette karácsonyi ajánlata A tökéletes habcsókot keresed? Íme a legjobb recept!