Szerethető Szüreti Fesztivált rendeztek, úgy földvári módra

Az ősz a legkedvesebb arcát mutatva tette teljessé a jól előkészített, és a sokféle programot nyújtó Szüreti Fesztivált Dunaföldváron. Az események sora péntek délután kezdődött, és vasárnap hajnalig tartott, a rendezvény központja a helyi piactéren volt.

A boros gazdák kedvére

Az elmúlt vírusos időszakban elmaradtak a helyi borversenyek. A mostanira pénteken került sor. Kelemen Dorottya a borverseny egyik szervezője volt.

– Lipták Tamással, a kertbarátok és Dukai Istvánnal, a borlovagrend vezetőivel beszélgettünk ennek a versenynek a létrehozásáról. Ezért azt is mondhatom, hogy ötletgazdaként kerültem ebbe a körbe. A szakdolgozatomat bormarketingből és borkommunikációból írtam. Amikor hazajöttem, az volt a célom, hogy a dunaföldvári bort felvirágoztassuk, és turisztikai szempontból is bemutassuk, hogy itt milyen jó minőséget állítanak elő a gazdák.

Dukai István, a helyi borlovagrend nagymestere ilyennek találta az eseményt:

– A beküldött borminták számával elégedett vagyok, hiszen nem ez az ideális időpontja ezeknek a mustráknak. Az elért eredmények viszont a várakozáson aluliak. Úgy tűnik, hogy a tavalyi finom borok javát már elfogyasztották. Ezzel együtt egy-két nagyon szép bort is találtunk a felhozatalban.

Szűcs Zoltán, a zsűri elnöke így összegezte a tapasztalatait:

– Ami nekem ebben a borversenyben nagyon nagy értéket ad, az a kistermelők ez általi támogatása. A Borrendi Szövetség nevében is javaslom a helyi borlovagrendnek, hogy karolja fel őket a jövőben. Minél több hasonló mustrát, seregszemlét vagy versenyeket kell nekik tartani a hozzáértő emberekkel. Ezen a mostani megmérettetéseken voltak kisebb-nagyobb hibákat viselő tételek, azonban a gazdák segítséget kapnak, hamarosan ki fogják javítani a technológiájukat, ennek köszönhetően jobb minőséget tudnak létrehozni. Mellettük találtunk olyan ragyogó mintákat is, amik a nagyok között is megállnák a helyüket.

A város bora

Viczai János otellóját választották a város borának Dunaföldváron. A büszke gazdától, aki a boros szakma egyik nagy lázadója, ezt is hallottuk.

– Szeretem és tisztelem a hagyományokat, ezért ragaszkodok a gyökerekhez és ezzel a városunkhoz, Dunaföldvárhoz. Az otelló az egyik hagyományos helyi szőlőfajtánk. Remek bor készíthető belőle. Büszke vagyok a most elért kitüntető címre. Ez egy rezisztens, direkt termő fajta, amit a szakma nem igazán szeret. Szerencsére a fogyasztók igen.

A barátai ritkán dicsérik ezért a fajtáért…

– Már megszoktam, de most egyenesen Tóth István barátomhoz, a híres cukrászmesterhez tartok, akitől nagyon sokat tanultam a szőlő és borkészítésről. Őt aztán nem mondhatjuk otellópártinak, de a város bora oklevél remélem neki is imponálni fog.

A szombat fesztiválhangulatot hozott

Lipták Tamásnak, az egyik szervezőnek az összes információ a birtokában volt.

– Kezdjük a borversennyel, amire hetven borminta érkezett. A legnagyobb tétet a város bora cím elnyerése adta. Ennek a birtokosa Viczai János lett. A vörösborok közül Révész István kékfrankosa lett az első. A fehérbor kategóriában ezerjóból készül borával, a kékfrankosból készült rozéjával is Bajnok Józsefé az elsőség. A Dunaföldvári Kertbarátok fotópályázatot hirdetett Dunaföldvár az én szememmel címmel. Ennek a díjait is most adtuk át a legjobbaknak. Az első Mohai Domján Helga lett, a Kis-Dunáról készült munkájával. Sulák Gyula a második és Holczer Tibor pedig a harmadikként végzett.

A főzőverseny rangos első díját Rivnyák Erika vegyes pörköltje nyerte el

A főzőversenyen az első helyezést, egy vegyes sertéspörköltjével Rivnyák Erika kapta a zsűritől, Görög István a második lett a birkapörköltjével. Kolesszár Mihály pedig a harmadik, az egyébként kiváló kakaspörköltjével.

Az éhség ellen is jó megoldásokat kínáltak

Erre a célra egy sor kisebb-nagyobb büfé sorakozott fel a termékeivel. A nagy­ágyú a Kele csárdások sátra volt, hiszen egy mesterszakáccsal és egy komplett fesztiválos stábbal érkeztek, hogy az évszakhoz és a szüret hangulatához illő meleg ételeket is kínáljanak a vendégeknek, amit az árnyas fák alatt fogyaszthattak az ínyencek.

Szomjúság ellen is volt orvosság, az inni szándékozóknak a legjobb irány a borutca volt, ahol a prímet, az országos elit színvonalat hozó Kelemen, Sűrű és Tomolik pincészet vitte.

A színpadokon sikerrel szerepeltek a fellépők

Pénteken a Kelenføld, Deák Bill Gyula és zenekara, valamint a Digitál, szombaton Janicsák Veca, az extravagáns pécsi Band of Street, a LÖFAN mazsorettcsoport, Feke Pál, valamint a Néptánc Gála táncosai, az ABBA Tribute Show, és a finálét hozó Időutazó Rock Band lépett fel.

Ismét jó volt Földváron vendégeskedni!