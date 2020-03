Pályatársak, barátok emlékeztek Kemény Dezső 95. születésnapján

Kemény Dezső dunaújvárosi író, újságíró 95. születésnapjára emlékeztek a múlt héten pénteken, a József Attila Könyvtárban. Tömény nevetés és némi könnymorzsolás, avagy ki tud többet Dezső bácsiról (?)...

Anno, amikor a Hírlapban gyakornokként merészeltem tevékenykedni, rendre előjött egy név, amelyet az éppen aktuális politikai és világnézeti állásfoglalástól függetlenül mindenki – tényleg mindenki – ihletett szeretettel említett: Kemény Dezső. Dezső bá’ra, Dezső bácsira, Gyogyiszre emlékeztek pályatársak, írók, újságírók, barátok a múlt héten pénteken, a József Attila Könyvtárban. A félkerekasztalt Pekarek János, Boda András, Smuk Imre, Kiss Kálmán és Nyulasi Zsolt ülte félkörbe.

Hiányos életmű: van még egy kiadatlan regény

Az említett urak pedig alapos anekdotabetekintéssel szolgáltak arról, mit is jelentett Kemény Dezső ténykedése Sztálin-, illetve Dunaújváros mindennapi kulturális rezdülésében. Visszafogott szóhasználattal: mindent! Adott egy igazi polgári, görög-latin műveltséggel felvértezett férfi, aki a Műegyetemre is beballagott pár évre. Felkészültsége, tudása, humora és fellépése egyedülálló volt Dunaújvárosban. Smuk Imre, aki fiatalon, mondhatni pályakezdőként kapta meg maga mellé – színházi propagandistaként – Dezső bácsit, így emlékezett. „Kézfogás, bemutatkozás, aztán ittunk egy vodkát. Aztán végigjártuk az ország legjobb színházait. Mindenkiről mindent tudott, hibátlan ízlése volt. Egy igazi, régi vágású úriembert ismertem meg benne.” Kemény Dezső bedolgozott a Hírlap mellett számos lapnál is, természetesen a helyi nyomdánál is legenda lett. Amint Kiss Kálmán tanár úr fogalmazott: „Kemény Dezső olyan független személyiség volt, akit mindenki elfogadott és tisztelt.” Műveltsége, humor­érzéke egyedülálló volt a város kulturális életében. A számos emlékezetes, pikáns sztorit, anekdotát felsorakoztató est végén Pásztor Bertalan tett egy megfontolandó javaslatot. Mint elmondta: „Most emlékezünk, szóban, remek hangulatban, de ne felejtsük el, hogy Kemény Dezsőnek van egy máig kiadatlan kiváló regénye, amelyet a székesfehérvári Árgus tervezett részben megjelentetni, ám ez meghiúsult. Jó lenne, ha e regény megjelenne, mert Kemény Dezső mindezt megérdemli városától.”