Orgonamuzsika és Bach szólóművei is szerepelnek a Zeneakadémián

Orgonamuzsika, ritkán hallható zenei formációk és Bach szólóművei is szerepelnek a Zeneakadémia 2019/2020-as évadának bérletkínálatában.

Az évad új bérlete Bach szólóban elnevezéssel indul, meghirdetik az Orgona a központban elnevezésű sorozatot, a Halk húrok című bérlet kínálatában pedig ritkán hallható húros hangszereket szólaltatnak meg a művészek. A Zenekar a központban nevű bérlet a világ kiváló együtteseit vonultatja fel, a Kamarazene karnyújtásnyira sorozatban a Zeneakadémia tanárai és egykori diákjai lépnek színpadra.

A Tehetség kötelez koncertjein egy-egy zeneszerző köré épített tematikus estek várják a közönséget, a Liszt-kukacok Akadémiája a 10-15 éveseknek kínál előadásokat.

Évente mintegy 500 nyilvános koncertet szerveznek az intézményben, beleértve a diploma- és vizsgakoncerteket. A koncertek mintegy 90 százaléka klasszikus zenei a népzene és a dzsessz mellett – mondta el Csonka András, a Zeneakadémia Koncertközpont igazgatója a pénteki sajtótájékoztatón Budapesten.

Kiemelte: a szerkesztést tekintve olyan műsorokat kívánnak létrehozni, amelyek valamilyen különlegességet, egyediséget hordoznak, akik játszanak, arra az adott koncertre állnak össze. Hangsúlyt fektetnek arra is, hogy magyar és külföldi művészeket sokszor együtt szerepeltessenek, valamint lehetőséget biztosítanak a fiatal művészeknek a fellépésre. Fontos törekvés továbbá az is, hogy olyan programokat hozzanak létre, amelyek nemzetközileg is megállják a helyüket.

Vigh Andrea, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora az intézmény oktatói karának új tagjait mutatta be.

A benyújtott pályázatok alapján a szenátus támogatta, hogy az egyetem tanárává váljon mások mellett Balázs János zongoraművész, Baráti Kristóf hegedűművész és Szőke Zoltán kürtművész. A közelmúltban lett oktató Szentpáli Roland tubaművész és Gyivicsán György harsonaművész, emellett vendégoktató címet adományoztak öt évre Zempléni Szabolcs kürtművésznek és David Fray francia zongoraművésznek.

A rektor hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szinten is nagy pályaívet befutott új oktatók lendületet, támaszt adnak a Zeneakadémiának és az országnak, mert így továbbra is a nemzetközi kulturális élet elitjébe tartozik a zeneművészeti intézmény.

Vigh Andrea kitért az idei Bartók Világversenyre is, amelynek zongora fordulójára három földrész 14 országából érkeznek a versenyzők. „A versenyre kiírt anyag óriási kihívás” – hangsúlyozta a rektor, hozzátéve: látszik a szeretet és Bartók zenéjének értése, ami nagy dicsőség Magyarország számára.

Csonka András elmondta, hogy a verseny elődöntőit szeptember 9-10-én, a középdöntőket 11-12-én, a zenekari döntőt 14-én rendezik, amelyen a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt vezényli. A verseny díjkiosztó gálával zárul szeptember 15-én.

A verseny első helyezettje 30 ezer, a második 20 ezer, a harmadik díjazott 10 ezer euró jutalomban részesül – mondta el a programigazgató, hozzátéve: az előzsűri véleményére alapozva nagyon színvonalas verseny várható.